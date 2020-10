Attendre son train n'a jamais été une partie de plaisir pour les nombreux voyageurs du pays. Heureusement, et depuis ce 1er octobre, la ville de Bruxelles, en partenariat avec Nacon et l'European Gaming Organisation (EGO), a pensé à vous en ouvrant une zone temporaire dédiée à l'esport et aux jeux vidéo.



La Brussels Midi Station Esports Arena vous sera accessible gratuitement jusqu'au 30 décembre prochain et sur inscription uniquement, restrictions sanitaires obligent.

© Brussels Midi esports

Une fois sur place, il vous sera possible de peaufiner votre pilotage sur WRC 9, de taquiner la pédale sur le simulateur de course cycliste Zwift, de taper la balle sur FIFA 21 ou encore de réaliser quelques aces sur Tennis World Tour 2.



Résolument tournée vers les jeux de sport et autres simulations automobiles, cette zone vous permettra également de remporter divers lots (dont du matériel Nacon) en fonction de vos résultats !

© Brussels Midi esports

De nombreux tournois vous y attendront également afin de vous mesurer, dans le respect des conditions sanitaires obligatoires, à d'autres adversaires que la simple intelligence artificielle implémentée dans les différents jeux proposés.



Le faible taux actuel de participation que rencontrent ces tournois vous offrent des chances supplémentaires de décrocher le gros lot ! Profitez-en avant que la nouvelle ne se propage et attire plus de concurrence.