Les joueurs et les fans du FPS de Blizzard se souviendront longtemps de cette saison 2020 de l'Overwatch League. Le coronavirus n'ayant pas épargné la compétition, le flou autour de son maintien a tenu la communauté en haleine durant de longues semaines. C'est finalement en ligne, après avoir annulé toutes les étapes physiques de l'événement, que le championnat a été disputé.



La fin de la saison régulière arrivant tout doucement à son terme, l'heure est déjà venue de se tourner vers la prochaine phase de playoffs, qui sera également jouée en ligne. Si rien ne semble bouger du côté de chez Blizzard à propos de cette étape, il en est au contraire bien différent pour la phase finale qui sacrera le champion 2020 de la discipline.

© Overwatch League

En effet, l'éditeur du jeu a surpris tout le monde en communiquant de nouvelles informations concernant cette ultime étape de la compétition. Le plus gros changement vient du fait que les quatre meilleures équipes de cette saison devraient (si les conditions sanitaires le permettent toujours à ce moment-là) se retrouver en Asie pour disputer leurs matchs de manière physique et non plus virtuelle.

Si cela venait effectivement à se faire, cela marquerait le retour des LANs sur le circuit mondial et pourrait donner des idées à d'autres organisateurs d'événements ! Ceci dit, aucune information concernant la présence d'un éventuel public n'a été évoquée.

En revanche, le format de cette phase finale ne changera pas, les deux meilleures équipes d'Amérique du Nord affronteront les deux meilleures équipes asiatiques afin de tenter de décrocher le titre suprême sur Overwatch ainsi que les 1.500.000 dollars promis au vainqueur !



Rappelons qu'un joueur belge évolue dans la division nord-américaine : Andreas "Logix" Berghman. Le jeune homme porte les couleurs des Toronto Defiant dont il est l'un des DPS (rôle consistant à faire des dégâts).

L'équipe, actuellement neuvième dans le championnat américain, ne devrait malheureusement pas jouer un rôle prépondérant dans la course aux playoffs.

© Overwatch League

Concernant le planning de ces deux dernières étapes de la compétition, on sait déjà que les playoffs débuteront le jeudi 3 septembre 2020 et devraient se terminer vers la fin du même mois. La phase finale se jouera, elle, durant le week-end du 8 au 10 octobre 2020.

Parallèlement à cela, Blizzard a également annoncé la tenue de son traditionnel "All-Stars" en Asie (26 septembre) et en Amérique du Nord (3 octobre). Les votes pour élire votre joueur préféré et tenter de l'y envoyer sont d'ailleurs déjà ouverts à cette adresse. Malgré la bonne nouvelle d'un retour physique de l'Overwatch League, la décision concernant la tenue en ligne ou non de ces événements "All-Stars" n'a pas encore été prise.

En revanche, on connait le programme de cet événement :

T-Mobile Talent Takedown : un match en trois sets et en 6v6 entre les différents casters de l'Overwtach League

Widowmaker 1v1 Tournament : les joueurs sélectionnés s'y affronteront dans des duels où seul le tir à la tête sera autorisé

All-Star Game : les joueurs professionnels s'affronteront en trois sets gagnants

© Overwatch League

D'autres informations seront communiquées au mois de septembre par Blizzard. Stay tuned !