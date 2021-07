Ce mardi 26/7 en soirée, l'équipe League of Legends de la Karmine Corp affrontait l'équipe Solary lors d'un match de fin de saison régulière du Summer Split de la LFL, dans le but d'accéder aux playoffs.



Le match se déroulait en ligne mais les joueurs de la Karmine Corp évoluait depuis l'enceinte du palais des Congrès de Paris où ils avaient rassemblé par moins de 3000 supporters venus assister à la rencontre.

Malheureusement pour Karmine, et malgré une ambiance déchaînée, la rencontre se solda par une défaite.Toutefois, et pour ne pas décevoir entièrement ses supporters, l'équipe avait gardé une surprise en réserve et annonça en direct la création d'une équipe Rocket League.

Les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines étaient donc vraies concernant la constitution de ce nouveau roster et les noms pressentis l'étaient également.On retrouve donc les joueurs Stake et Itachi , provenant tout deux de l'équipe espagnole Giants Gaming et, grosse surprise, puisque Aztral , notre compatriote belge, est le 3e joueur recruté. Fait assez étonnant puisqu' on annonçait il y a peu sur nos pages qu'il avait rejoint l'équipe Solary en mars dernier.C'est justement lui qu'on retrouve ici en train de titiller ses anciens coéquipiers ce lundi soir à Paris :La Karmine Corp est une équipe française qui déchaîne les foules sur League of Legends et avec l'apparition de la structure dans les sphères Rocket League, on ne peut que s'enthousiasmer pour le coup de boost que cela va donner au paysage RL francophone.