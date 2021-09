Cela se passait le dimanche 19 Septembre et tandis que l'équipe mère,de League Of Legends, gagnait les Amazon EU Masters , sa toute nouvelle équipe Rocket League fraîchement créée, remportait sa première compétition officielle.

Le 27 juillet dernier, AztraL, le belge le plus prometteur du moment sur Rocket League, rejoignait la célèbre Karmine Corp. Nous avions alors eu la chance de l'interviewer.

La Kcorp avait annoncé, lors d'un show au palais des congrès de Paris, la constitution d'une équipe RL, constituée des joueurs Aztral, itachi et StakeYT.





Mais l'équipe devait encore faire ses preuves et participer à une première compétition officielle.

Ce qui fut chose faite le dimanche 19 septembre dernier, mais de manière assez discrète pour les médias. En effet, l'équipe phare de La Karmine Corp remportait ce jour là les Amazon EU Masters Summer Split.



Aztral et ses coéquipiers participaient donc au même moment à la nouvelle compétition Weplay Esports Invitational.



Aux côtés des équipes invitées comme Dignitas, Team BDS ou encore Team Vitality, le chemin ne fut pas des plus faciles pour la Kcorp puisqu'ils ont du passer par les lower bracket, échouant une première fois contre Team BDS dans le Winner.



Mais malgré tout, ils vaincront, effaçant Dignitas sur le score de 4-3 en finale du loser et pour finir Team BDS dans la grande finale 4-2.





Ils repartent avec la majeure partie des 100.000$ de cashprize pool.

Le Weplay Esport Invitational est une nouvelle compétition Ukrainienne, oprganisée en collaboration avec Psyonix, concentrée sur Rocket League, où 16 équipes participaient pour cette première édition.