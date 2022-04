Les RIOS sur Rocket League

Qualifications

Les RIOS (pour RTBF iXPé Online Sessions) sont une série de tournois organisés par la branche e-sport de la RTBF sur 4 jeux différents, Rocket League, Valorant, League of Legends et Fortnite.

Depuis plus d'un mois, à raison d'une qualification par week-end, ce sont plusieurs dizaines d'équipes qui sont disputées un des quatre places mise en jeu pour cette finale. Ce sont London Esport du jeune Ashllxyy, joueur à une main qui continue d’impressionner la scène, qui se sont vus qualifiés.

Ensuite, durant les 3 autres qualifiers il y a eu la qualification de :

« suhh » des joueurs pros néerlandais Tho, oaly et Mikeboy « Caliente » avec les français zen, saizen et l’ancien joueur de Solary Exotiik « Los hombres de Atomik », des espagnols dont certains ont déjà joué pour le FC Barcelone, crr, Dorito et Atomik

Equipes invitées

Á ces 4 équipes qualifiées viennent s'ajouter 4 autres équipes invitées par les organisateurs. Les noms ont été dévoilés tout au long de cette semaine afin de faire monter la pression !

Tout d’abord, la première équipe invitée fut la Karmine Corp, qui vient tout juste d’annoncer qu’elle jouerait avec Noly au lieu de Stake, nous suivrons attentivement si ce changement permettra à notre compatriote AztraL et à Itachi d’aller chercher la 1ère place.





Ensuite, les équipes d’Evil Genuises (ivn, Catalysm, Rizex45) et SK Gaming (Kérian, Fruity, Ekon) ont été annoncées.

Enfin, et ce, à la grande surprise et joie du public c’est la Team Vitality qui est venue compléter le quatuor des équipes qualifiées. On pourra donc découvrir si leur nouvelle recrue Radosin ancien joueur de chez Wiliams Resolve pourra remplacer le champion du monde Fairy Peak! présent depuis le début de Vitality en RLCS.

La finale

Le tournoi se jouera en tableau à simple élimination (avec un match pour la 3ème place) et c’est suite à un tirage digne d'un tirage de coupe du monde (la speakrine en moins) qui a été réalisé afin de décider des ¼ de finale :

© RTBF iXPé

Tableau final :

Cette très grande finale est à suivre dès 14h00 sur la chaîne de RTBF iXPé : https://www.twitch.tv/rtbf_ixpe