La Karmine Corp Xperience de retour devant 12.000 Fans à Paris

eSport

Gaetan Thoron

La Karmine Corp, la structure esport la plus populaire en France, vient d’annoncer une nouvelle édition de la Karmine Corp Xperience le 21 juin prochain à l’Accor Arena à Bercy (Paris). 12.000 « ultras » sont attendus pour assister à des matchs League of Legends, Valorant et à d’autres surprises prévues pour l’occasion.