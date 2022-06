La Karmine Corp Xperience de retour devant 12.000 Fans à Paris : Sold out en quelques minutes

eSport

Gaetan Thoron

La Karmine Corp, la structure esport la plus populaire en France, vient d’annoncer une nouvelle édition de la Karmine Corp Xperience le 21 juin prochain à l’Accor Arena à Bercy (Paris). 12.000 « ultras » sont attendus pour assister à des matchs League of Legends, Valorant et à d’autres surprises prévues pour l’occasion.