Au même titre que META, LouvardGame et quelques autres, Kayzr a su se faire un nom sur la scène esportive du Benelux au fil des années.



À l'origine d'une plateforme de tournois, la société flamande a lancé en 2017 un grand championnat divisé en plusieurs saisons et parfois dédié à plusieurs titres majeurs de la scène compétitive mondiale.



© Kayzr

Revenue depuis lors à un format plus simple et uniquement sur Counter-Strike : Global Offensive, la Kayzr League s'apprête cette année à connaître la huitième saison de son histoire sur le jeu. Huit équipes (les quatre meilleures de la saison précédente, deux qualifiées et deux invitées) s'y affronteront durant deux saisons (une printanière et une automnale) autour d'un cashprize total de 8.000€.

La Kayzr League Spring, première réjouissance de l'année, débutera le mercredi 7 avril prochain et proposera une journée de championnat par semaine jusqu'au 29 mai, date de la grande finale.

En plus du calendrier complet de la compétition, l'identité de six des huit équipes engagées a également été dévoilée par l'organisateur :

ZJ (saison 2020, ex-Vexed Gaming)

4Elements (saison 2020, ex-FWRD)

Exalty (saison 2020)

Unique (saison 2020)

LowLandLions (invitée)

mCon esports (invitée)

Deux nouvelles structures viendront compléter le plateau en se qualifiant via les deux tournois prévus à cet effet et ouverts à tous !

Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour inscrire votre équipe et tenter de vous qualifier pour la compétition ! Bonne chance à tous.