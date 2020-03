La société belge Kayzr est un acteur majeur de la scène esportive au BeNeLux. Présente dans notre pays depuis plusieurs années et proposant des tournois réguliers sur de nombreuses disciplines, c'est en 2017 qu'elle a lancé sa première compétition d'envergure alliant qualifications en ligne à une grande finale en LAN.

© Kayzr

Cette édition 2020 a subi pas mal de changements par rapport à ses prédécesseurs. La compétition va désormais se concentrer sur un seul jeu : Counter-Strike : Global Offensive.

Divisée en deux Splits (Printemps et Automne) dotés chacun de 4.000€ de cashprize, la Kayzr League regroupera huit équipes invitées ou qualifiées dans une poule unique jouée en Round Robin. Les quatre meilleurs au terme de cette phase régulière seront alors qualifiés pour les demi-finales en ligne. La grande finale devrait, comme à son habitude, se jouer en LAN lors d'un événement spécifique.

Quatre équipes ont déjà été invitées à prendre part à la compétition : Game Fist, mCon, Sector One et les champions en titre de chez One One esports. Les quatre autres places sont réservées aux vainqueurs des qualifications à venir dont voici le planning :



© Kayzr

La phase régulière de la compétition se jouera tous les lundis et mercredis et durera sept semaines au total. Chaque équipe aura l'occasion de s'affronter sous le format BO1 et récolter des points au classement.



Voici le planning de la phase classique :

Matchday 1 : lundi 6 avril et mercredi 8 avril

Matchday 2 : lundi 13 avril et mercredi 15 avril

Matchday 3 : lundi 20 avril et mercredi 22 avril

Matchday 4 : lundi 27 avril et mercredi 29 avril

Matchday 5 : lundi 4 mai et mercredi 6 mai



Matchday 6 : lundi 11 mai et mercredi 13 mai



Matchday 7 : lundi 18 mai et mercredi 20 mai

Au terme de ces sept journées de championnat, les quatre meilleures équipes se qualifieront pour les demi-finales. Ces dernières seront jouées en BO3 et étalées sur deux journées :

Demi-finale 1 : lundi 25 mai

Demi-finale 2 : mercredi 27 mai

© Kayzr

Les deux vainqueurs se retrouveront alors pour la grande finale le dimanche 6 juin 2020 en LAN. Ils s'y disputeront le titre, les 2.000€ promis au vainqueur ainsi que de précieux points au classement du circuit "NumberOne" de la LouvardGame.



Intéressé? Alors ne tarde pas à aller t'inscrire à la première qualification en suivant ce lien.