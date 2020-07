La plateforme Virtual Pro Gaming (VPG) organise depuis plusieurs années une multitude de tournois sur plus d'une dizaine de jeux. Sur FIFA20, elle est l'une des locomotives de la scène mondiale du mode "Club Pro" et propose à sa communauté des compétitions sous forme de championnat ou de coupe.



C'est dans la zone Europe, plus précisément la "Premier South", que le club de La Louvière Centre a évolué cette saison. Ce championnat a réuni dix-huit équipes européennes dont le FK Austria Wien, équipe esportive représentant le club de football autrichien du même nom évoluant en première division nationale.



Cette compétition a fait office de premier grand test pour l'équipe en place depuis son arrivée au club. Soucieux de marquer les esprits et justifier la confiance exprimée par les dirigeants, les joueurs ont démarré cette VPG Premier South pied au plancher en enchaînant les succès.



Résultat des courses, sur trente-quatre matchs disputés, le club peut se vanter d'un bilan de vingt-cinq victoires pour trois défaites et cinq matchs nuls. Avec quatre-vingt-trois points au compteur, c'est la première place au classement général final qui a tendu les bras aux "Loups" !

Il aura fallu tout de même attendre la dernière journée et une ultime victoire des Louviérois avant de pouvoir sortir le champagne et fêter ce premier succès comme il se doit. Le FK Austria Wien (80 points) et Elevate (67 points) complètent le podium de cette saison.



Cerise sur le gâteau, La Louvière Centre a su placer deux de ses joueurs dans le top10 des meilleurs buteurs de la compétition : Matthieu "TwiitTs" Sterpigny (15 buts) et Raphaël "RaphHck7" Hackin (13 buts).