La LUDUS Académie bruxelloise proposera un cycle de bachelier (niveau 5) en eSports réparti entre l’aspect pratique et la gestion des outils nécessaires au développement à cette activité.

Jérôme Hatton, directeur de Ludus Académie :

L’E-sport est devenu un véritable phénomène de société. Les télés retransmettent désormais les compétitions donnant à cette discipline une importance incontestable. Vu notre expérience, il était normal que nous participions à sa professionnalisation.



Le jeu vidéo est un véritable atout industriel et culturel pour l’Europe et au niveau mondial. Le jeu sérieux (ou serious game) utilise tous les ressorts de la ludification pour un objectif premier différent du divertissement. Ce marché etait estimé en 2018 à plus de 15 milliards d’euros et est en constante progression

Pendant sa formation, l'élève aura la possibilité d'acquérir des connaissances théoriques propres à l'eSport et vivra ses premières expériences de compétition.Les débouchés sont de plus en plus nombreux puisqu'en plus de la carrière esportive, l'industrie est créatrice d'emplois dans les secteurs tels que la communication, la gestion et le team management.

Fondée en 2011 en France et présente à Bruxelles depuis 2013, la LUDUS ACADEMIE est la première école au monde à centrer sa pédagogie pour produire des professionnels sur le marché porteur des "serious games".

