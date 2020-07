Le site d'actualité lancé par l'agence de l'influenceur Adrien "ZeratoR" Nougaret, Mandatory, va organiser du 31 juillet au 2 août son deuxième tournoi sur Valorant. Doté de 15.000€ et ouvert à tous, celui-ci en profite pour intégrer le circuit officiel de Riot Games : les Ignition Series.



La Z Agency, lancée par l'influenceur français Adrien "ZeratoR" Nougaret et regroupant de nombreux influenceurs dont Gotaga, mistermv, Alphacast, Moman, Lutti et bien d'autres, a déployé il y a quelques semaines son site d'actualité dédié à Valorant : Mandatory.



© Mandatory

Afin de se créer une communauté et se démarquer du lot, le site avait eu droit au mois de mai à son propre tournoi sur le FPS tactique de Riot Games : la Mandatory Cup.

Ayant connu un succès d'affluence et une jolie médiatisation pour la plateforme, Mandatory a décidé de renouveler l'opération avec l'organisation d'une deuxième édition. Doté cette fois de 15.000€ et en collaboration avec Riot Games, le tournoi réunira 128 équipes du 31 juillet au 2 août et intègre pour la première fois la branche européenne du circuit officiel de la discipline : les Ignition Series.



Après G2 Esports et la Team Vitality, c'est donc au tour d'un autre monument de l'esport français d'intégrer cette série de tournois.

© Mandatory

La compétition, jouée exclusivement en ligne, sera ouverte à tous via un système d'inscription préalable. Sur les 128 places, une trentaine sera réservée aux équipes invitées par les organisateurs et composées d'influenceurs, de streameurs et autres joueurs notables. La centaine de places restantes sera alors distribuées aux équipes sélectionnées par le staff de Mandatory.

Seule petite obligation pour pouvoir vous inscrire : avoir un compte actif sur le serveur européen et de niveau Platine 1 minimum. Les inscriptions vous seront alors accessibles à partir du vendredi 17 juillet à 20h00 jusqu'au dimanche 19 juillet à 23h59.



L'événement sera bien entendu intégralement commenté et diffusé en direct sur Twitch. C'est le tôlier, ZeratoR, qui s'assurera lui-même du show en compagnie d'autres co-casters. Notez que les joueurs pourront également retransmettre leur partie jusqu'à la phase de playoffs de la compétition.



© Timo Verdeil

Comme toujours, les places vont être limitées alors ne tardez pas à aller vous inscrire à cette adresse dès vendredi prochain !