Avec le rachat pour 2 milliards de dollars en 2014 de Oculus par Meta (NDLR : Le nouveau nom public de Facebook), on savait déjà que la réalité virtuelle, marché grandissant, attirerait de plus en plus de grands investisseurs.

Début 2022, Meta annonçait par ailleurs que son jeu Horizon Worlds, atteignait déjà les 300.000 utilisateurs réguliers mensuels.

C'est au tour à présent de la NFL d'investir dans cette technologie, en s'associant à StatusPro, une startup de technologie sportive spécialisée dans les expériences de réalité virtuelle utilisant les données des athlètes



Au travers d'un tweet publié ce 23 mars, une bande annonce énigmatique laisse entrevoir ce futur partenariat qui aboutira à un jeu de football américain immersif.

« Le jeu en réalité virtuelle se développe rapidement et notre partenariat avec StatusPRO nous permet d’explorer une nouvelle version immersive du jeu NFL avec la prise en charge des deux plus grandes plates-formes VR de cet espace émergent », a déclaré Joe Ruggiero, responsable des produits dédiés aux consommateurs pour la NFL.



« Nous constatons qu’un nombre croissant de fans s’engagent dans la réalité virtuelle et nous sommes ravis de lancer le tout premier titre de jeu en réalité virtuelle qui complète nos offres existantes sur le marché aujourd’hui. »

Diffusée lors du Superbowl 2022, une publicité dédiée à la réalité virtuelle avait fortement fait réagir les critiques.



On pouvait y voir un chien robotisé malmené par le monde réel et trouver son bonheur dans la VR au travers du jeu Horizon Worlds.