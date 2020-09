Les gestes de soutien de la communauté "gaming" envers diverses causes se font de plus en plus présents ces derniers temps en Belgique. Après le tournoi caritatif organisé par la Team 7AM sur League of Legends, c'est au tour de la plateforme belge 4Gamers de lancer son propre événement associant jeu vidéo et œuvre caritative.

© 4Gamers

Appelé "Gamers Care", il consistera en un marathon de streaming de 24 heures où une trentaine de streamers devraient se relayer à tour de rôle afin de proposer du contenu divers et varié, le tout en essayant de récolter un maximum d'argent en faveur de la lutte contre le cancer. La totalité des dons sera reversée à l'association bruxelloise Kom op tegen Kanker qui aide depuis de nombreuses années les malades du cancer.

De Minecraft à League of Legends, de Fall Guys en passant par Beat Saber ou encore F1 2020, les spectateurs auront de nombreuses occasions de trouver chaussure à leur pied au cours du samedi et du dimanche qui accueilleront cette initiative. Notez tout de même que le fil rouge de cet événement sera la création, dans Minecraft, d'un véritable jardin botanique imaginé pour l'occasion.



Cerise sur le gâteau, les deux représentants officiels du KRC Genk seront également de la partie. Gilles Bernard et Abdullah Waiss seront en action le samedi et proposeront des duels enflammés sur le nouvel opus de la licence FIFA.

© KRC Genk

Le Gamers Care débutera donc le samedi 12 septembre à 16h00 pour se terminer le lendemain à la même heure. Outre les différentes chaînes Twitch propres aux participants, un flux principal sera accessible sur la chaîne de 4Gamers.



Vous voulez soutenir la cause mais vous n'êtes pas disponibles ce week-end? Pas de problème ! Il vous est d'ores et déjà possible de faire un don via la page dédiée .