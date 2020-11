La société belge META, à l'origine notamment de la League of Legends Belgian/Dutch League et de la Rainbow Six Benelux League, s'apprête à faire son grand retour sur Counter-Strike : Global Offensive la saison prochaine.



Elle y sera accompagnée pour l'occasion d'un nouvel acteur belge sur la scène esportive : betFIRST. Après Circus et Golden Palace, c'est donc un autre opérateur de paris sportifs qui décide de se lancer dans l'aventure du sport électronique !

Ce nouveau partenariat aboutira, dès le mois de février 2021, à la création d'une compétition appelée "betFIRST Elite Series". Ce nouveau championnat sera constitué de deux saisons (printemps et été) et sera clôturé par une grande finale en fin d'année.

Le format choisi pour la saison future sera une poule unique jouée en round-robin où chaque équipe aura donc l'occasion de s'affronter une seule fois et en deux manches (BO2). Les quatre meilleures d'entre elles se qualifieront alors pour une phase de playoffs, remportant de ce fait une partie du prizepool ainsi que des points au classement général des betFIRST Elite Series.



© betFIRST

Au terme des deux saisons, seuls les trois premiers de ce classement général seront invités à disputer la grande finale du championnat. Un système de relégation sera également mis en place afin d'assurer un roulement entre les équipes les moins compétitives au fil des différentes saisons.

Soucieux de faire évoluer leur scène esportive locale, les deux acteurs ont décidé de n'ouvrir, théoriquement, cette compétition qu'aux équipes du Benelux. Ceci dit, aucune information allant dans ce sens n'a été, pour l'instant, communiquée officiellement par les organisateurs.



© betFIRST

Seul petit bémol, ces betFIRST Elite Series ne se joueront que sur invitation. Ce qui, comme nous avons pu le constater par le passé, n'offre pas de réelles chances aux plus petites écuries.



Nous pourrions donc avoir les équipes habituelles telles que LowLandLions ou encore Sector One du côté belge, 4Elements du côté Luxembourgeois et le Wizards Esports Club pour les Pays-Bas.



Les candidatures sont néanmoins disponibles à cette adresse et seront ouvertes jusqu'au 6 décembre à minuit. Bonne chance !