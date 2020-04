Les compétitions sur Dota 2 se font plutôt rares dans nos contrées. Encore plus pour les joueurs amateurs ! Epulze a pensé à eux et va lancer, au mois de mai, sept nouveaux championnats régionaux composés chacun de trois divisions.

Grande nouvelle pour les joueurs de Dota 2 ! Epulze, la plateforme de tournois spécialisée sur le MOBA de Valve, vient d'annoncer la création de nouvelles ligues destinées à la communauté "amateur" de la discipline.



Lancées en Amérique du Sud, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, en Asie du Sud-Est, dans la zone CIS et dans la zone MENA, ces nouvelles ligues répartiront les équipes dans trois divisions différentes et proposeront un cashprize cumulé de 24.000$.

Le but annoncé par l'organisateur est de proposer un environnement aux joueurs et structures amateurs afin de pouvoir y affronter des adversaires de leur niveau et ainsi pouvoir y évoluer plus sereinement. Cela sera aussi l'occasion pour certains de montrer leur niveau et tenter de se faire repérer par une écurie du top.



Notons que la troisième division ne sera accessible qu'aux joueurs ayant un classement faible dans le jeu, c'est-à-dire ayant atteint au maximum le rang "Ancient".



Pour la zone Europe, la qualification se déroulera du 2 au 3 mai. Elle mènera alors à la phase régulière du championnat qui se jouera du 7 au 28 mai. Une ultime phase de play-offs aura lieu du 29 au 31 mai et sacrera le champion de chaque division.

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes et accessibles à cette adresse.