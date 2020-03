En ces temps de confinement, chacun s'occupe comme il peut. Afin d'apporter un peu de nouveauté aux amateurs de FIFA20, la Pro League et son partenaire Proximus s'associent pour lancer un grand tournoi FIFA20 ouvert à tous !

La scène compétitive FIFA20 n'a jamais connu autant d'initiatives. Après plusieurs projets internationaux d'envergure, c'est au tour de la Belgique de se munir d'une nouvelle compétition sur la licence d'EA Sports. Déjà à la tête de la Proximus ePro League, la fédération belge de football et l'opérateur belge s'associent une nouvelle fois pour organiser un nouveau tournoi sur PS4 : la Proximus Pro League E-Cup !



© Proximus / Pro League

Cette compétition, jouée en 1v1 sous le mode 85, sera bien entendu disputée exclusivement en ligne. Une plateforme a été créée pour l'occasion afin de faciliter les modalités de participation.

Quelques règles sont à respecter lors de cet événement :

Mi-temps : 6 minutes

Vitesse de jeu : normale

Équipe : mode 85

Formations personnalisées interdites

Équipe de Jupiler Pro League obligatoire

Goal en or en cas d'égalité

Tous les matchs seront joués en BO1, exception faite de la finale qui sera disputée en BO3. Trois journées par semaine seront prévues pour jouer vos matchs : mardi, jeudi et dimanche.



Le fonctionnement du tournoi devrait être celui-ci : vous pourrez jouer autant de matchs que vous le souhaitez durant ces trois jours. Il vous suffira de cliquer sur "Play Now!" pour entrer en file d'attente et vous voir imposer un adversaire.

© EA Sports

Chaque rencontre vous fera gagner un ticket ainsi que des points pour le classement général. Plus vous jouerez, plus vous aurez de tickets et donc la possibilité de les échanger contre un des lots proposés dans la boutique du site (vide pour le moment).



Aucune information concernant les gains pour le classement général n'a en revanche été communiquée.

Un système de "Hotzones" sera de temps en temps appliqué, ce qui doublera tous vos tickets et points acquis lors de cette période.

La compétition commence ce mardi, il ne vous reste que très peu de temps pour vous inscrire alors foncez vite le faire à cette adresse !