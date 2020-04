L'opérateur belge de télécommunications avait déjà teasé la nouvelle il y a quelques jours en ajoutant le logo de sa nouvelle compétition sur les bannières de ses réseaux sociaux. C'est aujourd'hui officiel puisque Proximus vient d'annoncer, via son site internet, la création d'une "Proximus Cup League of Legends", soutenue par le fabricant chinois de smartphones OnePlus.

© Proximus

Suivant le même format que sa cousine CS:GO, la compétition se jouera durant quatre jeudis répartis sur les mois d'avril et mai. Chaque match se jouera en une seule manche. Les quatre meilleures équipes de chaque journée auront l'occasion de récolter des billets de loterie. En fin de saison, un grand tirage au sort aura lieu et l'équipe désignée remportera un cadeau mystère de chez OnePlus (plus que probablement un téléphone mobile de la marque).

Cette série de tournois sera ouverte à tous et permettra à chaque structure d'y inscrire sept joueurs : cinq titulaires et deux remplaçants.



© Riot Games

Voici le planning des différentes journées :