Le championnat officiel de Rainbow Six Siege pour la zone du Benelux, soutenu par Ubisoft et organisé par la société belge META, s'apprête à faire son grand retour cette année pour une sixième saison d'envergure !



Cette nouvelle devrait ravir les fans du FPS tactique en manque de compétition officielle après le report du Six Invitational et l'annulation de la Coupe du monde de la discipline.



C'est donc à partir du mois de mars que quelques-unes des meilleures équipes belges, néerlandaises et luxembourgeoises s'affronteront pour décrocher le titre et une part des 15.000€ mis en jeu.

Cette sixième saison est d'ores et déjà annoncée par les organisateurs comme étant "plus grande et meilleure que jamais".



Près de dix-sept semaines de compétition attendent les joueurs, celles-ci étant divisées en plusieurs phases de jeu :

Qualifications #1 : du 8 au 9 mars 2021 (inscription)

: du 8 au 9 mars 2021 (inscription) Qualifications #2 : du 11 au 12 mars 2021 (inscription)

: du 11 au 12 mars 2021 (inscription) Qualification playoffs : du 17 au 18 mars 2021



: du 17 au 18 mars 2021 Phase de groupes : du 7 avril au 21 juillet 2021

: du 7 avril au 21 juillet 2021 Phase finale : du 6 au 8 août 2021

Attention tout de même, pour pouvoir prendre part au championnat, votre équipe devra comporter au moins trois joueurs résidant au Benelux.



Petite nouveauté cette année, une période de mercato du 24 mai au 6 juin et du 23 août au 6 septembre sera mise en place afin de permettre aux structures engagées de réaliser des changements au sein de leur line-up. Tout mouvement en dehors de ces dates sera théoriquement prohibé.

© R6 Benelux League

Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour former votre équipe et vous préparer pour les qualifications de la plus prestigieuse compétition de Rainbow Six Siege du Benelux !