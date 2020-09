La saison internationale de Rainbow Six Siege continue sa progression avec la tenue prochaine de la deuxième étape de ses championnats régionaux. Du côté de notre bon Vieux Continent, la Rainbow Six European League s'apprête à faire son grand retour dès le 21 septembre 2020. Les dix équipes engagées sortiront alors de vacances bien méritées pour s'affronter à nouveau dans l'arène virtuelle.



Cette deuxième manche de la saison sera des plus importantes en vue d'une qualification pour le prochain Six Invitational puisque de nombreux points, en plus des 50.000 dollars de cashprize, seront distribués aux équipes. Afin de coller au nouveau format compétitif d'Ubisoft, les quatre meilleures structures au terme de cette deuxième étape seront à nouveau qualifiées pour le prochain Major censé se dérouler au mois de novembre.

Les dix équipes au départ de cette European League font évidemment partie des meilleures en Europe. Un joueur belge a la chance d'évoluer parmi l'une d'elles : Valentin "risze" Liradelfo chez Team Vitality. Étant quelque peu passés à côté de leur sujet lors de la première manche, notre compatriote et ses équipiers auront certainement à coeur de faire mieux cette fois-ci.



© Team Vitality

Les quatre tickets menant au Major seront néanmoins très disputés et les équipes devront batailler ferme afin de déloger BDS Esport, Rogue, G2 Esports et Virtus.pro de leur statut de favoris.

Comme d'habitude, la compétition sera jouée dans un format de Round-Robin où chaque équipe aura l'occasion de s'affronter en une manche gagnante. Des points seront alors distribués en fonction du résultat jusqu'à établir le classement final.

Notez que les opérateurs Ace et Melusi intègrent officiellement la compétition après trois mois de mise à l'écart. Le "Map Pool", quant à lui, ne subira aucun changement et proposera les mêmes cartes que lors de la première étape.