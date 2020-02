Le championnat esportif universitaire revient cette année pour le plus grand plaisir des étudiants. La Riv4l College League fera s'affronter près de 200 joueurs sur FIFA20, Rocket League et League of Legends.

Ce n'est pas un scoop, le sport électronique touche énormément de jeunes dans notre pays. Il est donc tout à fait logique que ce dernier se fasse une place de plus en plus importante dans le milieu estudiantin. C'est ainsi qu'est née, l'an passé, la Riv4l College League (RCL).

Forts de leur succès, les organisateurs ont décidé de remettre le couvert cette année sur trois disciplines : FIFA20, League of Legends et Rocket League. Une vingtaine d'universités, de Hautes Écoles et d'Écoles Supérieures sont au départ de cette saison 2020.

© Riv4l College League

Les tournois ne sont pas dotés de cashprize en argent mais un voyage pour assister à un événement européen majeur de Rocket League et FIFA20 récompensera les meilleurs de ces deux disciplines respectives. L'équipe victorieuse du tournoi League of Legends sera, elle, envoyée tous frais payés à Madrid pour participer aux University Esports Masters 2020. Les gains du podium de chaque discipline seront complétés par du matériel informatique.

Un classement global sera également établi afin de couronner le meilleur établissement au terme de la saison. Celui-ci remportera alors tout l'équipement nécessaire (ordinateurs, consoles, goodies, ...) pour installer une "gaming room" en son sein.

Chaque établissement étant présent sur les trois jeux, deux poules par discipline ont été nécessaires pour répartir les différentes équipes. Les quatre meilleures de chaque groupe se qualifieront pour les playoffs. La grande finale de chaque catégorie sera alors jouée dans un événement LAN tenu secret pour le moment.

La compétition League of Legends sera commentée tous les mercredis et retransmise en direct par Tarmac sur leur chaîne Twitch. Une émission spéciale, appelée "RCL Show", sera également diffusée tous les mercredis à 15h00 sur la chaine Twitch de GameLux. Cette dernière ne devrait, malheureusement, n'être produite qu'en néerlandais.



Jason "Ardixa" De Villers va-t-il réaliser le doublé sur FIFA? L'EPHEC va-t-il réussir à conserver son titre sur League of Legends? Qui sera le premier sacré sur Rocket League? Nous aurons toutes ces réponses le 23 mai 2020, dernier jour de la phase finale de la compétition.