Après avoir été repoussée durant de longues semaines en raison de la pandémie de coronavirus, la troisième saison de Fortnite débarque (enfin) aujourd'hui ! Sortez les maillots car il se pourrait bien que vous en ayez besoin dans les prochains mois...



Enfin ! La saison 3 du chapitre 2 de Fortnite va officiellement être lancée ce 17 juin 2020. Après s'être faite désirée par la communauté du Battle Royale d'Epic Games, et avoir été "teasée" depuis quelques jours dans le jeu mais également via une campagne de communication savamment étudiée par l'éditeur du jeu, la nouvelle saison et toutes les nouveautés qui l'accompagnent vont enfin pouvoir être touchées du doigt par des millions de joueurs surexcités.



La première grande nouveauté de cette saison sera le rôle primordial de l'eau dans l'arène de combat. Ce thème entrainera d'ailleurs l'arrivée de nouveaux skins dans le jeu, dont celui du célèbre super-héros Aquaman.

L'autre ajout qui devrait faire parler de lui sera la possibilité de conduire des voitures. Moins farfelue que l'idée du chariot de supermarché, la possibilité de se déplacer dans un véhicule plus conventionnel devrait apporter de nouvelles habitudes de jeu aux compétiteurs.

Comme lors de chaque saison, un pass de combat sera bien entendu disponible à l'achat et vous récompensera, au fil de votre aventure, de nouveaux objets cosmétiques inédits comme le "parapluie perso", un parapluie entièrement personnalisable par vos soins.

© Epic Games

En plus d'une nouvelle carte immergée et qui subira petit à petit une décrue offrant de nouvelles zones à découvrir, des ennemis d'un nouveau genre se dresseront contre vous : les Maraudeurs. Ces nouveaux PNJs vous apporteront un challenge supplémentaire dans votre quête de la victoire finale.

Heureusement, de nouvelles armes font également leur apparition, ce qui vous facilitera considérablement la tâche ! Ajoutez à cela de nouveaux correctifs concernant l'assistance à la visée pour les manettes ainsi que la réduction des dégâts pour le tir à la tête des fusils d'assaut et des pistolets-mitrailleurs et toutes les conditions sont désormais réunies pour vous mener à la victoire !



En plus des voitures évoquées plus haut, d'autres moyens de transport seront également ajoutés comme faire du ski nautique accroché à un requin grâce à votre canne à pêche.

© Epic Games

Vous êtes impatients de découvrir tout cela? Alors ne tardez pas à lancer la mise à jour du jeu qui pèse plus de 11Go pour la version PC.