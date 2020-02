Un peu plus de deux semaines après son départ de la Team Vitality, Evan "DRG" Depauw s'est trouvé une nouvelle maison avec la structure française Solary.

La structure Solary est incontournable chez nos voisins français. Lancée en 2017 par sept joueurs et streamers professionnels, elle s'est d'abord fait connaitre par ses nombreuses WebTV à thème sur la plateforme Twitch.



© Solary

Elle se tournera ensuite naturellement vers le sport électronique, notamment en emboîtant le pas sur le phénomène du moment : Fortnite. Bien aidé par l'arrivée de futures stars de la discipline dont Duong "Kinstaar" Huynh, elle a évolué jusqu'à être présente aujourd'hui sur de nombreuses licences esportives.

On ne compte plus les succès de la structure sur League of Legends, Hearthstone, Super Smash Bros., Trackmania et Fortnite. C'est sur ce dernier que Solary vient justement d'annoncer de nouveaux recrutements. En effet, deux places étaient vacantes depuis le départ de Karim "Airwaks" Benghalia et de Nicolas "Nikof" Frejavise chez le concurrent Vitality.

De son côté, notre compatriote Evan "DRG" Depauw était à la recherche d'une nouvelle structure à représenter après son départ de la Ruche. C'est donc presque naturellement que la jonction s'est faite entre les deux parties. C'est ainsi que Solary a annoncé le recrutement du Belge dans son équipe Fortnite. Il n'arrive pas seul puisque le Français Enzo "Magl" Da Silva l'accompagne et arrive de chez Supremacy.

Le timing de l'annonce n'est pas anodin pour Solary puisqu'il intervient juste avant le début de la Lyon e-Sport où les deux hommes seront en lice avec des équipiers extérieurs à la structure. Ceux-ci auront par ailleurs la tâche de représenter Solary dans les futures compétitions mais également d'animer certains créneaux de la WebTV dédiée au Battle Royale d'Epic Games !



Notons que "Magl" est un joueur PC qui utilise une manette. En période de conflit entre le clan "manette" et le clan "clavier/souris", Solary mise donc sur la complémentarité en associant, dans le futur, les deux jeunes joueurs.



Il s'agit là d'un nouveau défi pour notre compatriote. Ce dernier aura certainement à coeur de faire oublier sa période chez Vitality et de confirmer à son nouvel employeur tout son potentiel. Rappelons que "DRG" avait été recruté dans sa précédente structure grâce à sa qualification à la Coupe du monde 2019 de Fortnite.



© Solary

Ce n'est pas le premier Belge à intégrer l'équipe puisque le joueur Hearthstone Arnaud "Oliech" Stassart y office déjà depuis un an. Sans compter Diego "TaipOuz" Mamés Andres qui fait partie des membres fondateurs de la structure et qui saura certainement accueillir notre petit prodige comme il se doit !