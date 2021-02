Blue Mammoth Games, le studio indépendant à l'origine de Brawlhalla, a dévoilé cette semaine son plan de route pour la prochaine saison compétitive (la sixième déjà) de son jeu de combat.



Parmi les bonnes nouvelles, on notera l'arrivée d'un cashprize astronomique d'un million de dollars, réparti entre les différentes zones régionales que compte la scène esportive du titre. Mais l'éditeur veut aller encore plus loin en professionnalisant toujours plus son écosystème compétitif afin de se démarquer de son principal concurrent, Nintendo et son Super Smash Bros. Brawl.



Pour ce faire, des ajustements majeurs seront amenés, notamment avec l'organisation des différents tournois via la célèbre plateforme smash.gg. De grosses améliorations vont également être déployées au niveau de la captation et de la diffusion des différentes compétitions officielles. Une meilleure médiatisation qui collera parfaitement avec le nouveau calendrier de cette saison 2021.

© Blue Mammoth Games

Cette année sera animée par deux types de tournois : les événements ouverts et les Pro Series, plus restreintes et dédiées principalement aux professionnels de la discipline. Les formats en un contre un et deux contre deux seront bien entendu encore de la partie cette année, pour le plus grand bonheur des fans de la licence.

Du côté européen, la saison débutera le 27 février prochain par le Winter Championship. Ouvert à tous et doté de 25.000$, ce tournoi représentera le point de départ officiel de la sixième saison compétitive de Brawlhalla. Les inscriptions sont déjà ouvertes et disponibles à cette adresse.



© Blue Mammoth Games

Les Pro Series, quant à elles, semblent pour le moment uniquement réservées à l'Amérique du Nord. Reste maintenant à voir si Blue Mammoth Games, en cas de succès, étendra la compétition à d'autres continents.



Que les joueurs européens se rassurent néanmoins, l'année sera clôturée par un championnat du monde de la discipline ! Ce dernier devrait rassembler les meilleurs joueurs de la planète autour d'un cashprize conséquent et ainsi réunir les différentes zones régionales le temps d'une compétition unique.



Malheureusement, aucune autre information majeure n'a filtré pour le moment concernant ces deux événements. Il faudra donc encore un peu de patience avant d'être fixé sur le sort réservé aux Européens pour ces deux championnats !