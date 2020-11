Le nom "Starlan" devrait parler à bon nombre d'anciens joueurs de Counter-Strike ! Lancée au début des années 2000, la LAN s'est très vite imposée comme étant la référence des tournois en Belgique.



Réunissant des dizaines de joueurs (ce qui est énorme pour l'époque) sur plusieurs jeux dont Counter-Strike, Warcraft 3, Day of Defeat et d'autres, la Starlan a connu sa plus grande consécration en devenant une manche qualificative officielle de l'ESWC (Electronic Sports World Cup, soit le plus gros événement esportif de la planète à l'époque) pour la Belgique !

Les meilleurs joueurs de notre pays, alors bien loin d'un quelconque statut de professionnel, se sont un jour retrouvés dans une Starlan ! Véritable précurseur de ce que nous connaissons aujourd'hui, ces LANs sentaient bon le tube cathodique et la chaleur des Pentium 4 poussés à leur maximum !

Mais que les plus nostalgiques d'entre nous se réjouissent ! Le staff de la Starlan, au travers de son directeur Vinh "Kiang", vient d'annoncer le retour de la mythique organisation.



Malheureusement, Covid oblige, c'est en ligne que le premier tournoi de la Starlan aura lieu. Appelée "Starlan Papy's Edition", la compétition, bien qu'ouverte à tous, souhaiterait faire la part belle aux anciens joueurs de Counter-Strike afin de se remémorer, le temps d'un tournoi, une époque lointaine et révolue.

© Starlan

Dédié à CS:GO (une édition 1.6 ne serait apparemment pas à exclure dans le futur), le tournoi se jouera du 7 décembre au 31 janvier et respectera une pause durant la semaine de Noël et nouvel an. Huit équipes s'affronteront tout d'abord sous le format round-robin et en une manche gagnante (BO1), ce qui représentera au total sept rencontres par équipe.

Les quatre meilleurs de cette première étape se qualifieront alors pour le Winner Bracket de la phase éliminatoire alors que les quatre autres iront directement en Loser Bracket. À partir de cette phase, tous les matchs se disputeront en BO3.

La bonne nouvelle vient du fait que la grande finale pourrait être jouée en LAN, à Bruxelles, si la pandémie de coronavirus le permet. De quoi faire remonter pas mal de souvenirs à certains...



© Starlan

Comme à l'époque, ce tournoi se veut amateur, amical et fun ! Pas question ici de rentrer dans la course au cashprize le plus impressionnant. Des lots devraient néanmoins être mis en jeu et seront annoncés un peu plus tard dans l'année !

Notez qu'une participation de 25€ par équipe, soit 5€ par joueurs, vous sera demandée à l'inscription. Une bien maigre contribution pour se replonger quelques instants dans le passé !

Intéressés? Alors foncez remplir le formulaire d'inscription disponible à cette adresse. Les places sont limitées, ne tardez pas !