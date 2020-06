Après de nombreuses tentatives ces derniers mois, Activit-E a enfin réussi à décrocher sa place pour l'ultime qualification vers les championnats du monde de Clash of Clans ! La structure belge n'est donc plus qu'à une étape de la compétition reine de la discipline et de son million de dollars de cashprize !



Le jeu mobile développé par Supercell n'est pas le plus connu de la scène esportive belge. Et pourtant, plusieurs structures dans notre pays ont fait le pari de se lancer dessus. C'est notamment le cas d'Activit-E qui a décidé, depuis plusieurs mois, de se pencher sur les jeux mobile et de s'entourer de nombreux compétiteurs actifs sur différents titres portables dont Clash Royale et Clash of Clans.

Activit-E est notamment connue chez nous pour l'organisation de stages dédiés au sport électronique lors des vacances scolaires. Son implication sur la scène belge n'est donc plus à démontrer et le fait que la structure donne sa chance à des disciplines autre que les blockbusters habituels permet à de jeunes joueurs de pouvoir percer sur leur jeu respectif. Plus qu'une équipe, c'est un réel encadrement que Benjamin De Smet et son staff offrent à leurs membres.

© Activit-E

Depuis la mi-février, des qualifications ouvertes à tous et jouées en ligne sont organisées par l'ESL afin de qualifier les meilleures équipes pour le championnat du monde de Clash of Clans. Des centaines de structures ont tenté leur chance dans ces tournois, d'où seuls les 64 meilleurs passaient à l'étape suivante : la qualification fermée et en ligne.

C'est lors de la troisième session de qualification ouverte qu'Activit-E a rempli son premier objectif : faire partie des 64 premiers et ainsi atteindre la qualification en ligne fermée.

Le but de cette ultime étape en ligne était d'en atteindre ses quarts de finale afin de remporter un des quatre tickets menant à l'ultime phase de qualification qui se déroulera théoriquement du 28 au 30 août 2020 à Katowice (Pologne).

© Supercell

Quatre victoires séparaient donc les cinq joueurs de leur deuxième objectif. Les choses ont bien débuté pour la structure belge avec une victoire face aux Croates de l'équipe j'Off. Plus motivée que jamais, l'équipe va ensuite enchaîner les victoires face aux Brésiliens de PaGADO's puis aux Allemands de NoLeX Noobs.

Un dernier obstacle se dressait donc pour l'obtention de la qualification. C'est la structure espagnole Team Queso qui attendait Activit-E en quart de finale. Une victoire était donc synonyme de qualification alors qu'une défaite allait une nouvelle fois éliminer la structure à un cheveu du précieux sésame.

Pas de mauvaise surprise cette fois puisqu'Activit-E va brillamment remporter la victoire et se qualifier pour la qualification fermée de Katowice ! Énorme performance pour la line-up hétéroclite de la structure belge ! Celle-ci se qualifie au même titre qu'ATN.ATTAX (Finlande), QueeN Walkers (Japon) et Nichang Dance (Chine).

© ESL

Ceci dit, le plus dur reste à venir pour Activit-E ! La qualification finale, jouée dans un arbre à double élimination, se déroulera durant trois jours et enverra le vainqueur aux championnats du monde (en plus d'empocher 12.500$ au passage).



Les meilleures équipes du moment y seront au départ et le challenge s'annonce corsé pour les cinq représentants de la structure belge !



Mais pas de panique ! En cas d'échec, il restera encore trois processus de qualification (qualification en ligne ouverte, qualification en ligne fermée et qualification finale en LAN) à Activit-E pour tenter de réaliser son rêve !