C'est un véritable coup de tonnerre sur la scène compétitive mondiale de Counter-Strike ! North, la structure danoise créée en 2017 et détenue par Parken Sport & Entertainment (qui gère également le club de football du F.C. Copenhague) et Nordisk Film (société danoise de production cinématographique et de distribution de films), ferme ses portes après quatre années d’existence.



Cette nouvelle est d'autant plus surprenante que l'équipe CS:GO de la structure venait d'engager le Suédois Denis "grux" Gutaj. L'infortuné n'aura donc pas eu la chance de disputer le moindre match officiel avec ses équipiers.



La principale raison évoquée par les propriétaires de la structure est l'effet néfaste que la pandémie mondiale de coronavirus a eu sur l'industrie de l'esport au cours de l'année écoulée. En conséquence, les deux sociétés ont pris la décision commune de ne plus investir dans la marque "North" afin de se concentrer sur leurs activités principales.

"Nous sommes bien sûr désolés de devoir fermer la société danoise d'esport North, qui a laissé une belle empreinte dans les sports électroniques internationaux", a déclaré Lars Bo Jeppesen, président de North et directeur de Parken Sport & Entertainment.



De nouveaux investisseurs, susceptibles de reprendre North, ont été cherché par le staff mais apparemment en vain. La crise actuelle semble faire fuir les quelques investisseurs encore en mesure d'intégrer ce genre de projet. Cela dit, lorsque la situation sera revenue à la normale, une relance de la structure pourrait être envisagée par les propriétaires actuels. "Il est encore incertain de savoir si une réouverture après Covid-19 est réaliste. Il y a encore du potentiel dans les sports électroniques et les jeux, mais l'horizon temporel est long et incertain, et le Covid-19 a repoussé celui-ci de plusieurs années selon notre évaluation." conclue Lars Bo Jeppesen.



© North

Tout n'est cependant pas perdu pour les joueurs puisque le F.C. Copenhague va reprendre l'effectif FIFA sous son aile afin de continuer en eSuperliga, le championnat national danois de la discipline.



Pour rappel, North, c'est plusieurs titres majeurs sur Counter-Strike : Global Offensive dont quatre DreamHack Open et une DreamHack Masters en 2018. D'autres résultats probants (2ème de l'ESL Pro League saison 5, top3-4 lors de l'ELEAGUE Premier en 2017) ont permis à l'équipe d'intégrer le top 10 du classement HLTV durant deux années de suite (2017 et 2018).

Des joueurs d’exception comme René "cajunb" Borg et Jonas "Lekr0" Olofsson sont donc désormais libres de tout contrat et à la recherche de nouvelles couleurs à représenter en 2021. À moins que cela signe la fin de carrière ou le passage à la concurrence (Valorant) de ces deux joueurs talentueux. Seul l'avenir nous le dira...