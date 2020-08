Preuve que le sport électronique peut être bien plus qu'un simple hobby pratiqué uniquement par passion ou appât du gain, la Team 7AM a annoncé l'organisation du Benelux Charity Showdown. Cette compétition réunira douze équipes du Benelux, durant une semaine, dans un tournoi League of Legends afin de tenter de récolter des fonds en faveur du centre de revalidation pour enfants de l'UZ Gent.



C'est une belle initiative que le quatrième du dernier Split de notre championnat national de League of Legends s'apprête à lancer. Mettant son image et sa renommée acquises lors de cette saison au profit d'une bonne cause, la Team 7AM compte sur la générosité de sa communauté et des amateurs de League of Legends pour faire des dons et tenter d'atteindre les £1.000 visés.



L'ensemble des donations sera reversé au Fonds Kadee qui s'occupe des enfants hospitalisés et en revalidation à l'hôpital universitaire Princesse Elisabeth de Gand.



© Fonds Kadee

Afin de récolter un maximum de dons, le Benelux Charity Showdown se déroulera durant une semaine complète et fera s'affronter douze équipes dont de nombreuses sections académiques de structures évoluant en Belgian et Dutch League. On y retrouvera notamment Brussels Guardians Academy, mCon Rotterdam Academy, Team 7AM Academy, THRLL Academy, Absolute Legends NL, Echo Zulu Tribe et bien d'autres...

Les équipes seront tout d'abord versées dans deux poules dont les quatre premiers se qualifieront pour une phase de playoffs. Cette dernière sera alors disputée dans un arbre à double élimination et au meilleur des trois manches (BO3).

Afin que le spectacle soit total, de nombreuses personnalités belges et hollandaises de League of Legends seront aux commentaires tout au long de la semaine afin de proposer un contenu de qualité.

© Team 7AM

Dès demain, il vous restera donc une semaine pour allier votre passion de l'esport à une oeuvre caritative et ainsi améliorer le quotidien de nombreux enfants en difficulté ! Il vous est d'ailleurs déjà possible de faire un don en suivant cette adresse.