Suite à la fermeture de la structure belge Timeout Esports, la compétition nationale officielle de League of Legends a dû trouver un remplaçant pour son futur Summer Split. C'est aujourd'hui chose faite avec l'annonce de l'intégration de la Team 7AM dans la Belgian League.

Après des semaines de compétition ayant mené à la victoire de Sector One, l'intersaison bat actuellement son plein pour les équipes engagées en Belgian League. Malheureusement, une d'entre elles ne continuera pas l'aventure suite à sa fermeture : Timeout Esports. La structure belge libère ainsi sa place dans le tournoi, obligeant les organisateurs à lui trouver un remplaçant.

Heureusement, Riot Games et META avaient pu constituer une réserve de recrutement parmi les nombreuses candidatures qu'ils avaient reçues pour la Belgian League. C'est parmi elle que le choix de la nouvelle équipe a été réalisé et c'est la Team 7AM, ayant loupé le Spring Split de peu, qui a été rappelée pour terminer la saison.



© Riot Games

La structure belge est bien connue de la scène League of Legends du Benelux. Étant très active sur des compétitions telles que l'Open Tour Benelux, l'ESL Proximus, la Victory Lan ou encore The Party Online récemment, l'écurie a toujours fait preuve de beaucoup d'ambition sans réellement pouvoir, jusqu'à présent, remporter une victoire significative.

L'intégration d'une telle compétition devrait énormément faire progresser les joueurs et le staff, et amener une certaine stabilité à la structure. De son côté, la Belgian League intègre une équipe fiable et prête à en découdre !



© Team 7AM

Si l'on ne connait pas encore la date exacte du prochain Summer Split, il est certain que celui-ci débutera après la fin des European Masters (où Defusekids est toujours en lice après sa victoire en Dutch League). Une nouvelle équipe, de nouveaux joueurs et des transferts inédits devraient rendre la fin de saison encore plus palpitante !

Voici la composition actuelle de la Team 7AM :