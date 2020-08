On vous l'annonçait en primeur à la fin du mois de juillet, LouvardGame a tenu et clôturé son premier tournoi Rainbow Six Siege en ligne. Appelé LouvardGame Summer 2020, ce championnat a réuni huit structures issues du milieu amateur autour d'un cashprize de 1.000€.

Ces huit équipes, toutes invitées par l'organisation, se sont donc livré des duels effrénés du 20 juillet au 15 août afin de sacrer le premier champion de la compétition. Ce LouvardGame Summer 2020 a fait la part belle aux joueurs belges puisque près des trois quarts des participants arboraient nos couleurs nationales !

© LouvardGame

Les équipes, à raison de deux journées par semaine, se sont toutes affrontées en une manche gagnante (BO1) à la faveur du format Round Robin. Au terme des sept journées de championnat, les quatre meilleures se sont alors retrouvées afin de disputer les playoffs de cette première édition du tournoi.

Allant jusqu'au bout du suspense, cette phase régulière s'est révélée indécise jusqu'à la toute dernière journée, le niveau moyen des équipes étant relativement équilibré et proposant un spectacle de qualité.



Malgré son départ compliqué, c'est la structure belge Activit-E qui s'est emparée de la première place du groupe, suivie de près par la Team 86, Mouseplayz et WanteD.

Les playoffs, joués dans un arbre à élimination directe et au meilleur des trois manches (BO3), allaient opposer le premier (Activit-E) au quatrième (WanteD) ainsi que le deuxième (Team 86) au troisième (Mouseplayz).



La logique du classement aura été respectée dans ces demi-finales puisque Activit-E va facilement se défaire des Français de chez WanteD (7-4 sur Coastline et 7-4 sur Oregon) alors que la surprenante équipe Team 86 va effacer son adversaire 2 à 0 également (7-3 sur Kafe Dostoyevsky et 7-3 sur Oregon).

La première finale de l'histoire de la compétition a donc opposé nos compatriotes de chez Activit-E à la line-up hyper cosmopolite de la Team 86. C'est finalement l'expérience des joueurs de cette dernière qui va leur permettre de s'offrir le titre après une victoire sèche 2 à 0 (7-1 sur Villa et 7-3 sur Consulate).

Le podium est complété par WanteD qui aura sû prendre le meilleur sur Mouseplayz lors de la petite finale.



© LouvardGame

L'engouement des joueurs et des structures pour ce premier opus de la compétition a convaincu LouvardGame d'organiser une seconde édition en septembre !

"Pour cette première édition, je suis très content. Le tournoi s'est déroulé dans une superbe ambiance et les joueurs et équipes ont joué le jeu jusqu'au bout !



C'était très compétitif et, pour être honnête, je ne m'attendais pas à un niveau si relevé. La formule online et surtout, notre cap sur l'Europe, portent leurs fruits. On devient de plus en plus une organisation européenne. Nos audiences et la demande d'équipes EU pour participer à nos ligues le prouvent.



J'ai hâte d'entamer l'acte 2 dès le 28 septembre avec les 4 équipes de ces playoffs mais surtout avec quatre nouvelles équipes européennes !"

Philippe Bouillon, CEO de LouvardGame