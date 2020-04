Nous vous l'annoncions hier, la structure G2 Esports a tenu un tournoi Valorant regroupant de nombreuses personnalités du sport électronique réparties en équipes régionales. Le Benelux, représenté par cinq joueurs belges, a fait honneur à son rang en atteignant la finale de la compétition.



La Team Benelux, composée d'Adil "ScreaM" Benrlitom (capitaine), Kevin "Ex6TenZ" Droolans, David "davidp" Prins, Sammy "iDex" Van De Weghe et Bilal "Bazy" Z'bair, avait fière allure sur papier. Les cinq joueurs, grâce à leur expérience de CS:GO et des FPS en général, faisaient partie des favoris pour ce tournoi. D'autant plus que certains d'entre eux sont très actifs sur Valorant depuis la sortie de sa phase bêta, allant même jusqu'à déjà remporter quelques tournois !



Le niveau de cet European Brawl semblait néanmoins plus relevé que ce à quoi nous avons eu droit jusqu'à présent et il allait servir, en quelque sorte, de premier gros test pour les joueurs.

Le premier tour de l'arbre à élimination directe a opposé nos compatriotes à la Team Iberia. Cette dernière alignait des joueurs tels que Carlos "ocelote" Rodríguez Santiago (CEO de G2 Esports) et Oscar "mixwell" Cañellas Colocho (ex-Cloud9) et ne semblait pas être armée pour rivaliser avec les Belges. Ces derniers ont d'ailleurs immédiatement marqué leur territoire dans la compétition en ne laissant aucune chance à leurs adversaires. Une victoire 2 à 0 (13-4 et 13-1) va les propulser en demi-finale face à la Team Balkans/Italy.

L'équipe hétéroclite, composée de joueurs venant de chez Fnatic, G2 Esports ou encore Singularity, a réussi l'exploit d'éliminer les Britanniques au premier tour. L'opposition s'annonçait donc féroce pour la Team Benelux. Heureusement, grâce à des individualités supérieures, nos compatriotes ont une nouvelle fois écrasé leurs adversaires 2 à 0 (13-4 et 13-5). La voie vers la victoire finale semblait toute tracée pour "ScreaM" et ses hommes.



© G2 Esports

C'était sans compter sur la redoutable Team Nordics et son William "draken" Sundin dans la forme de sa vie. Les Suédois sont venus facilement à bout de la Team DACH (Allemagne-Suisse-Autriche) puis de la Team France pour se qualifier en grande finale.

La rencontre a été intense, spectaculaire et indécise jusqu'au bout ! Après le gain de la première manche 13 à 12, la Team Benelux va se faire égaliser lors de la deuxième en la perdant 11 à 13. La manche décisive va finalement tourner à l'avantage de la Team Nordics 13 à 12.



C'est dommage quand on sait que les Belges maitrisaient la partie mais ont dû subir des problèmes au niveau de leur serveur Discord, ce qui les aura privé de communication durant trois rounds importants.

© G2 Esports

Deuxième place finale donc pour nos valeureux compatriotes. C'est plus qu'encourageant pour ces joueurs et il y a fort à parier que la majorité d'entre eux vont sérieusement considérer la possibilité d'effectuer une nouvelle carrière professionnelle sur le FPS de Riot Games. Cette performance devrait en tout cas leur ouvrir pas mal de portes pour la suite !