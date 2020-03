La Team Heretics évolue dans le subtop de la discipline depuis plusieurs années. Sans réel coup d'éclat à son palmarès jusqu'à présent, la structure s'est dotée depuis la saison dernière d'une équipe CS:GO exclusivement francophone. Chapeautée par le Français Vivien "GoY" Goyon, la line-up est composée d'un mélange de joueurs expérimentés encadrant de jeunes pousses pleines de promesses pour le futur.



© Team Heretics

Ce début d'année 2020 a été mouvementé pour la Team Heretics. Ayant vu deux de ses cadres (le Belge David "davidp" Prins et le Français David "devoduvek" Dobrosavljević) quitter le navire en début de saison, perdant au passage leur slot en Mountain Dew League, suivis peu de temps après par Logan "logaN" Corti au profit de la Team LDLC, la structure a retrouvé un peu de positif la semaine passée avec sa qualification au tournoi "Minor" de Rio de Janeiro (Brésil).

La joie fût de courte durée puisque quelques jours plus tard, le directeur esportif de la structure a annoncé le renvoi du Français Jérémy "jeyN" Nguyen qui ne semblait plus en accord avec les valeurs déployées par la maison espagnole. L'équipe a donc dû trouver un cinquième homme un peu en urgence suite à cette décision.

Afin de compléter son cinq de base et pouvoir commencer sa préparation au plus vite, la Team Heretics s'est une nouvelle fois tournée vers notre pays pour effectuer son recrutement. Et pas vers n'importe qui puisque la structure va s'offrir les services de l'un des grands espoirs de la scène belge : Nabil "Nivera" Benrlitom.

© Benjamin Meulemans

Si ce nom de famille vous semble familier, ce n'est pas par hasard. Nabil n'est autre que le frère d'Adil "ScreaM" Benrlitom, un des meilleurs joueurs CS:GO de notre pays. Aujourd'hui un peu en retrait de la scène compétitive, "ScreaM" devrait être d'une aide précieuse pour son frangin qui va effectuer ses premiers pas dans le monde esportif professionnel.

Cependant, le jeune "Nivera" ne peut remercier que son talent, sa motivation et son sens aigu du jeu pour être arrivé à un tel niveau ! C'est une énorme étape de franchie pour notre compatriote, qui passe du statut d'amateur au statut de professionnel dans une équipe de haut niveau. Le voici directement propulsé dans les hautes sphères du subtop mondial, sans réelle étape intermédiaire. C'est probablement là que les conseils de son frère lui seront le plus utile.

Après avoir mis tout le monde d'accord sur son niveau de jeu et sa capacité à manier l'AWP lors de la précédente LouvardGame, son arrivée dans une équipe d'envergure n'était plus qu'une question de semaines.



© Nicolas Billiaux

Notre compatriote aura en tout cas de nombreuses occasions de démontrer tout son talent puisque la Team Heretics est actuellement engagée dans plusieurs championnats : LVP Unity League 2020 (6ème), ESEA Open EU (1er) et ECN Division 2 (2ème).

Voici la nouvelle composition de la Team Heretics :