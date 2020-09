Après plus de deux ans de préparation et d'attente, la Team Liquid vient d'inaugurer son tout nouveau centre d'entrainement, qui servira également dorénavant de siège européen à la structure !



Créée il y a vingt ans par le Néerlandais Victor Goossens dans sa chambre à Utrecht, la Team Liquid fait donc un retour aux sources et rend un bel hommage à son créateur en implémentant son siège européen dans cette même ville, et ce, deux décennies plus tard !

Si son équipe League of Legends, active en League of Legends Championship Series (LCS) et toujours en course pour une qualification aux Worlds 2020, est implémentée aux États-Unis et profite depuis quelques années des installations de la structure basées en Amérique du Nord, ses différentes sections européennes souffraient d'un manque de soutien logistique. On pense notamment à l'équipe Valorant où évolue notre compatriote Adil "ScreaM" Benrlitom.

© Team Liquid

Ce manque est aujourd'hui entièrement comblé, et de quelle manière ! La Team Liquid vient en effet d'inaugurer un centre d'entrainement de plus de 1000m², entièrement dédié à ses équipes et leur bien-être. La santé physique et mentale des joueurs sera au centre de toutes les attentions, notamment avec la mise à disposition d'un chef responsable de la bonne nutrition des joueurs.

Mais plus que des salles d'entrainement, le complexe propose également un gymnase, des salles de repos, des bureaux en open space, des boxs de streaming ainsi qu'une viewing party zone capable d'accueillir 120 fans souhaitant suivre en direct les différentes compétitions disputées par la structure.

© Team Liquid

Alliant technologie grâce au partenariat avec Alienware et Dell, écologie et performance, ce tout nouveau centre servira également de siège européen à la structure.



La bonne nouvelle pour les nombreux fans belges de la Team Liquid est que cet Alienware Training Facility se situe à deux heures de route seulement de Bruxelles !