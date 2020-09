La saison estivale des League of Legends Championship Series (LCS) a clôturé, hier soir, des semaines de compétition acharnée par sa grande finale opposant les deux meilleures équipes de ce Summer Split 2020. En plus du titre tant convoité, 200.000$ ainsi que trois tickets pour les Worlds 2020 étaient en jeu !



Alors que les spectateurs neutres espéraient une saison un peu plus disputée que la précédente, qui avait connu une domination sans partage de Cloud9 et son Belge Yasin "Nisqy" Dinçer, les dix équipes engagées ont semblé avoir reçu le message cinq sur cinq puisque la phase classique a été âprement disputée et remportée par la Team Liquid. Cloud9 a également tenu son rang en terminant deuxième du groupe.

Les huit premiers ont pu continuer l'aventure en playoffs afin de tenter de décrocher le titre de meilleure équipe d'Amérique du Nord. Malheureusement, l'écurie de notre compatriote ne va pas réussir à réitérer l'exploit du Spring Split et après une défaite en Winner Bracket face à FlyQuest (finaliste malheureux de la saison passée) suivie d'un dernier baroud d'honneur face à Evil Geniuses pour terminer par une ultime défaite face au futur vainqueur, la Team SoloMid, Nisqy et ses équipiers échouent à la quatrième place finale de ce Summer Split.



© Riot Games

Plus grave que la perte du titre, c'est la non-qualification de la structure pour les prochains Worlds 2020 qui frappe de plein fouet l'écurie américaine ! Cloud9 passe donc là à côté de l'objectif principal de sa saison.



Au terme d'un parcours impressionnant, ce sont FlyQuest et la Team SoloMid qui ont eu l'honneur de disputer la grande finale de la compétition hier soir. FlyQuest, deuxième lors du Spring Split, comptait prendre sa revanche cette saison en venant à bout de son adversaire.



C'était sans compter sur la bonne forme de la Team SoloMid, qui, malgré un bon départ (2-0) puis une remontada de son adversaire (2-2), finira par s'imposer 3 à 2. TSM met donc fin à une série de trois finales perdues et renoue avec la victoire pour la première fois depuis l'été 2017 !