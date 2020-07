La Team Vitality fait son entrée dans l'organisation de tournoi Valorant en proposant le Vitality European Open, une compétition ouverte à tous et faisant partie du circuit officiel des "Ignition Series".

Les Valorant Ignition Series 2020, le circuit officiel lancé par Riot Games, se poursuit avec la tenue prochaine de sa sixième étape de la saison. C'est un retour virtuel en Europe qui attend les compétiteurs puisque c'est la structure française Team Vitality, en partenariat avec Corsair, qui s'apprête à lancer sa première compétition sur Valorant.

Ouvert à tous grâce à un tournoi de qualification préalable, l'événement final rassemblera huit équipes autour d'un cashprize de 15.000€. Mais plus que l'argent, c'est une chance de se faire repérer par "La Ruche" afin de potentiellement intégrer sa future équipe Valorant que les joueurs viendront chercher là.



L'enjeu est donc multiple pour une scène qui peine à se stabiliser. La majorité des équipes actuelles étant composées de joueurs sans structure, l'affluence à ce tournoi devrait être énorme et la tension à son apogée !

Une unique séance de qualification sera donc organisée ce dimanche 5 juillet et enverra les huit meilleures équipes dans le Main Event. Accessible à chacun, cette qualification est d'ores et déjà ouverte aux inscriptions à cette adresse. Il ne reste déjà plus que quelques places sur les 128 initialement prévues alors ne tardez plus !



© Riot Games

La compétition principale se jouera quant à elle du 10 au 12 juillet 2020 et se décomposera comme suit :

Vendredi 10 juillet : matchs du groupe A

: matchs du groupe A Samedi 11 juillet : matchs du groupe B

: matchs du groupe B Dimanche 12 juillet : playoffs

Les équipes seront donc d'abord réparties dans deux poules jouées en une manche gagnante (BO1) d'où les deux premiers se qualifieront pour les playoffs. Ceux-ci seront alors joués dans un arbre à double élimination et au meilleur des trois manches (BO3) jusqu'à la grande finale jouée en BO5.L'ensemble de ces rencontres seront commentées et retransmises sur la chaîne Twitch de la structure.



Peu importe le résultat, ce tournoi va surtout servir de formidable prétexte à la Team Vitality pour faire son entrée sur la scène compétitive de Valorant. Il va permettre, le temps d'un week-end, de constituer un vivier de talents où la structure n'aura plus qu'à faire son marché afin de constituer sa future équipe.