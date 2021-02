Inexistante en League of Legends European Championship (LEC) et éliminée prématurément en phase de poules du BLAST Premier : Spring sur CS:GO, la Team Vitality semble traverser une période difficile depuis quelques semaines.



Mais les problèmes semblent désormais sortir du cadre esportif, comme en témoigne Rémy "XTQZZZ" Quoniam, coach emblématique de l'équipe CS:GO : "En cette année 2021, notre équipe peine à atteindre son plein potentiel, malgré un top3 encourageant lors de la BLAST Premier : Global Final 2020. En effet, des difficultés collectives au sein de l'équipe impactent, à l'heure actuelle, la performance. Les annonces de début de saison et les accusations injustifiées (ndlr : "XTQZZZ" a été accusé, puis blanchi, d'avoir utilisé un bug lors d'un match officiel afin d'avoir un avantage sur son adversaire) ont notamment été difficiles à encaisser, en plus du contexte sanitaire quotidien toujours lourd à vivre, comme pour vous tous. "

Mais encore plus interpellant que ce mal-être généralisé exprimé par son coach, c'est le retrait volontaire d'un des piliers de l'équipe qui a ému la communauté esportive. Dan "apEX" Madesclaire, capitaine et leader en jeu de l'équipe CS:GO, fait un pas de côté en raison de problèmes personnels .



N'ayant pas donné plus de détails sur les circonstances exactes de cette pause forcée du joueur, afin de respecter sa vie privée, la "Ruche" a néanmoins annoncé que celle-ci serait effective pour une durée indéterminée afin de respecter le bien-être du joueur et de s'assurer qu'il revienne en pleine possession de ses moyens !

C'est un geste fort de la part de la Team Vitality, qui préfère se passer d'un joueur cadre de son équipe afin de protéger son athlète. C'est d'autant plus remarquable que le problème de la santé mentale dans l'esport devient de plus en plus récurrent à haut niveau.



© HLTV

Le malheur des uns faisant le "bonheur" des autres, ce coup du sort va profiter, bien malgré lui, à notre compatriote Nabil "Nivera" Benrlitom. Le jeune homme, jusque-là remplaçant de luxe de l'équipe, va désormais pouvoir jouir d'une place de titulaire jusqu'au retour de son capitaine (que l'on espère néanmoins rapide).

Reste maintenant à voir comment l'équipe va réagir dans ce contexte de début de crise...