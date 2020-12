C'est la mauvaise nouvelle de la semaine pour la communauté francophone de Rainbow Six. La structure française Team Vitality, où évolue notre compatriote Valentin "risze" Liradelfo, ne participera pas au prestigieux Six Invitational !



C'est la quatrième année de suite que "La Ruche" n'arrive pas à atteindre le Main Event de la compétition en échouant au stade des qualifications. Une malédiction serait-elle en train de s'abattre sur la branche Rainbow Six de la structure?



Cette dernière nourrissait pourtant de grands espoirs cette année avec l'arrivée d'une toute nouvelle line-up en son sein. Composée de joueurs d'expérience tels que Fabian "Fabian" Hällsten, Bastien "BiBoo" Dulac, Lucas "Hungry" Reich, Daniel "Goga" Mazorra Romero et le Belge "risze", la qualification semblait plus que jamais accessible aux "Abeilles" cette année.

Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme espérées pour les cinq hommes. La première déception de la saison est venue de la 33ème place de l'équipe au classement global de la discipline. Une sixième place lors de la première étape de l'European League suivie d'une insuffisante neuvième place lors de la deuxième ont mis fin aux espoirs de Majors de l'équipe, et donc à un classement général décent en fin de saison.

Valentin " risze " Liradelfo © Kitomy

Les seize premiers étant qualifiés directement pour le Six Invitational de cette année, la Team Vitality a donc dû passer par la qualification européenne afin d'espérer accrocher le dernier ticket pour la compétition.



Malgré un bon début de playoffs et des victoires face à TrainHard eSport (2-1) et MnM Gaming (2-0), notre compatriote et ses équipiers échoueront en demi-finale face à la redoutable Team Secret. Un top3-4 qui va une nouvelle fois priver les joueurs de la coach Laurie "Lyloun" Lagier du Six Invitational de cette saison !



C'est la première fois depuis l'édition 2018 que "risze" ne participera pas au Six Invitational. C'est donc également la première fois depuis trois ans qu'aucun de nos compatriotes ne sera au départ du tournoi Rainbow Six le plus prestigieux de l'année.



© Liquipedia

Au terme de ces playoffs, ce sont finalement les Italiens de chez Mkers et la Team Secret qui ont rejoint Natus Vincere et Tempra Esports dans le dernier carré de cette ultime qualification européenne.

Seul le grand gagnant de cette dernière empochera son ticket pour le Six Invitational 2021 et y rejoindra ainsi les meilleures équipes Rainbow Six Siege de la planète !