Après la troisième Call of Duty Challengers Cup, le circuit officiel d'Activision a repris son cours normal avec une nouvelle manche en ligne. Le "Seattle Open" a réuni environ 200 équipes pour la zone Europe autour du traditionnel cashprize de 6.000$.

À nouveau jouée en ligne à cause des restrictions sanitaires imposées par la pandémie mondiale de Covid-19, la manche prévue à Seattle a, une fois encore, rencontré un grand succès au niveau du nombre d'équipes engagées.



© Seattle Surge

Pour rappel, le circuit Challengers est l'antichambre de la Call of Duty League destinée aux équipes professionnelles. Chaque manche distribuant des points au classement général, il est important que les équipes souhaitant un jour gravir l'échelon ultime de la discipline fassent preuve de régularité dans la performance !

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Team WaR l'a bien compris ! Cette dernière enchaine effectivement les podiums et autres excellents résultats dans la compétition et se place comme étant la grande favorite à la victoire finale ! Avec deux podiums et cinq victoires en poche, les cinq joueurs de la structure étaient plutôt sereins au début de cette nouvelle manche.

David "Dqvee" Davies, Adam "Peatie" Peate, Harry "Harry" Payne, Stephen "Vortex" Allen et notre compatriote Bjarne "Denza" Sleebus n'auront d'ailleurs pas eu à forcer pour atteindre la finale du Winner Bracket de la compétition.

© Team WaR

Sûrs de leur force, les cinq hommes vont tout de même se faire surprendre par les Anglais du mix "Waps Got Power". Une défaite 1 à 3 qui va contraindre la Team WaR à passer par le Looser Bracket. Retrouvant la Team Singularity en finale de ce dernier, "Denza" et ses équipiers n'auront pas trainé à s'imposer 3 à 0 et ainsi s'offrir une éventuelle revanche sur leur précédent tombeur.



Malheureusement, la Team WaR va s'incliner une deuxième fois et terminer ainsi sur la seconde marche du podium final. La Team Singularity prendra la troisième place finale.

Nouveau podium donc pour notre compatriote et ses équipiers, qui empochent 1.500$ supplémentaires ainsi que 6.000 nouveaux points au classement global !

© Gamepedia

La prochaine étape devait être organisée par les "Minnesota RØKKR", sur place, et se déroulera finalement en ligne du 6 au 7 juin 2020.