La troisième Call of Duty Challengers Cup, organisée par Activision, s'est jouée ce week-end en ligne. Près de 230 équipes se sont disputé les 20.000$ de cashprize ainsi que les nombreux points comptant au classement général de cette saison 2020 des Call of Duty Challengers.

Une nouvelle fois partagée entre trois continents (Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique), la compétition a fait le plein de participants et a réuni les meilleures équipes du subtop mondial. Sur le Vieux Continent, plus d'un millier de joueurs ont une nouvelle fois répondu présents à l'appel de la compétition et se sont affrontés dans un arbre à élimination directe.



© Activsion

Les huit meilleures équipes de cette phase étaient alors envoyées dans une phase de play-offs jouée en BO5 et en double élimination.

Trois joueurs belges ont réussi à se hisser dans le top16 de la compétition : Bjarne "Denza" Sleebus (Team WaR), Gabriel "Gabi" Zazoniuk (Voltage eSport) et Jordan "Abuzah" François (Voltage eSport). Ces deux derniers vont malheureusement échouer à une victoire des play-offs en s'inclinant face aux Espagnols de "The Atlas Lions". Top9-16 néanmoins très encourageant pour nos compatriotes.

Une fois n'est pas coutume, c'est du côté de la "Team WaR" et de "Denza" que les bonnes nouvelles sont apparues. Maîtrisant totalement leur sujet tout au long de la compétition, les cinq hommes ne perdront aucune rencontre jusqu'à se qualifier en grande finale du tournoi.

Ils ont alors vu se dresser face à eux la structure "TrainHard Esport", celle-là même qui les avait éliminés lors de la précédente étape de la Call of Duty Challengers League. Une revanche s'offrait donc à la "Team WaR" et la structure comptait bien en profiter pour remettre les pendules à l'heure !

Une victoire nette et sans bavure 3 à 0 va offrir le titre à notre compatriote et ses équipiers ! Ils empochent au passage 8.000$ et 5.000 nouveaux points au classement général. L'équipe assure donc un peu plus sa place en grande finale de cette saison de Challengers !