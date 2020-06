Le circuit des Call of Duty Challengers organisait, ce week-end, sa dernière Coupe de la saison. Doté de 20.000$ de cashprize, le tournoi européen a réuni plus de 150 équipes du subtop mondial et a sacré pour la troisième fois consécutive la Team WaR !

Cette quatrième et dernière édition de la Call of Duty Challengers Cup a une nouvelle fois, au travers des trois zones géographiques concernées (Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique), réuni des milliers de joueurs autour d'un cashprize total de 50.000$.

Sur le Vieux Continent, c'est plus de 150 équipes qui s'étaient inscrites au tournoi pour tenter de décrocher une part des 20.000$ ainsi que de nouveaux points au classement général. Et comme nous en avons désormais l'habitude, notre compatriote Bjarne "Denza" Sleebus et sa Team WaR étaient plus motivés que jamais.



Après avoir remporté brillamment les deux éditions précédentes, la structure comptait réaliser l'exploit de la passe de trois !

© Team WaR

Notre compatriote et ses équipiers vont d'ailleurs connaitre un début de tournoi relativement tranquille, et ainsi atteindre la phase de play-offs sans trop de difficultés.

Jouée dans un arbre à double élimination et au meilleur des cinq manches (BO5), cette étape offrait une belle amplitude aux équipes qualifiées, ce qui n'a laissé aucune place au hasard.

Confrontée au premier tour aux Français de la Team BDS, la Team WaR va s'employer à remporter la victoire afin de se lancer parfaitement dans cette ultime ligne droite. Un succès face à Eternal puis face à la Team Singularity va ensuite propulser notre compatriote en grande finale de la compétition.

Les cinq hommes y ont retrouvé leur principal concurrent de la saison, la Team Singularity, qui aura su remonter du Looser Bracket grâce à sa belle victoire face à TrainHard Esport. Avec un point de retard suite à ce passage dans l'arbre inférieur, la Team Singularity va néanmoins réussir à emmener la Team WaR dans un match décisif après avoir égalisé en remportant la première manche 3 à 1.

Heureusement pour le joueur belge, son équipe va réussir à remonter la pente pour finalement s'imposer 3 à 0 et remporter cette Call of Duty Challengers Cup ! Les joueurs empochent au passage les 20.000$ promis à l'équipe victorieuse ainsi que 5.000 nouveaux points au classement général !



© Liquipedia

Avec cette nouvelle victoire à son actif, la Team WaR semble bien partie pour écraser la concurrence dans les quelques étapes restantes. Dans la forme de sa vie, Bjarne "Denza" Sleebus devrait logiquement accrocher un top 5 voire mieux au classement général et ainsi peut-être s'ouvrir les portes de la Call of Duty League la saison prochaine !