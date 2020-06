La Team WaR et son joueur belge Bjarne "Denza" Sleebus ont enchaîné ce week-end leur quatrième victoire consécutive sur le circuit des Call of Duty Challengers. Cette fois, c'est la cinquième Challengers Cup que l'équipe cosmopolite s'est adjugée.

Le circuit officiel d'Activision ouvert à tous, les Call of Duty Challengers, a fait une nouvelle halte virtuelle ce week-end avec la tenue de sa cinquième et dernière "Challengers Cup". Dotée de 50.000$ répartis sur les trois zones géographiques habituelles (Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique) et de nombreux points pour le classement global, la compétition a une nouvelle fois réuni plusieurs centaines de joueurs !

En Europe, près de 130 équipes s'étaient inscrites au tournoi afin de tenter de décrocher une part des 20.000$ mis en jeu. Comme à chaque édition maintenant, le Belge Bjarne "Denza" Sleebus et sa Team WaR étaient au départ du tournoi, bien décidés à continuer leur série de victoires (sept jusqu'à présent).

© Team WaR

Après une première phase de compétition anecdotique pour les cinq hommes, les play-offs se présentaient une nouvelle fois à eux. Toujours jouée au meilleur des cinq manches (BO5) dans un arbre à double élimination, cette étape allait une nouvelle fois s'avérer être une promenade de santé pour une Team WaR en feu depuis de nombreuses semaines.

Après des victoires face à No Mercy Esports, The Kettles et TrainHard Esport, c'est une nouvelle grande finale qui attendait notre compatriote et ses équipiers. Ils y ont retrouvé leur meilleur opposant du moment : TrainHard Esport.

En pleine confiance suite à leur victoire précédente face à cette même structure, la Team WaR se voyait déjà sur la plus haute marche du podium. C'était sans compter sur une farouche envie de revanche de la part de TrainHard Esport. Avec une manche de retard suite à sa remontée du Loser Bracket, la structure va faire trembler la Team WaR en la forçant à jouer une manche décisive après avoir égalisé à deux partout.



Ce nouveau duel a d'ailleurs failli être néfaste pour l'équipe de notre compatriote ! Mais c'est sur une victoire à l'arraché, 3 à 2, que la Team WaR finit par s'imposer et accrocher là une huitième victoire sur le circuit, la quatrième d'affilée en Challengers Cup!