Le circuit officiel de Call of Duty, ouvert à tous et dédié aux amateurs, a clôturé ce week-end des mois de compétition bouleversés par le Covid-19. Ayant démarré par leur manche inaugurale au mois de janvier, les Call of Duty Challengers ont très vite dû annuler leurs étapes physiques afin de continuer le championnat entièrement en ligne.



C'est donc la manche initialement prévue à Toronto (Canada) qui a refermé la saison régulière ce dimanche avec son ultime rencontre de la mouture 2020. Toujours divisé en trois zones régionales (Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique), l'événement a une nouvelle fois réuni des centaines d'équipes soucieuses de grappiller quelques derniers points au classement général.



© Activision

Pour rappel, seules les 24 meilleures équipes au classement européen seront qualifiées pour la grande phase finale du championnat. Pour les malheureux étant classés en dehors de ce top, une qualification de la dernière chance sera organisée les 15 et 16 août prochains et enverra les quarts de finaliste également dans l'événement final.

Pour cette ultime étape, le tournoi européen était comme d'habitude doté de 6.000$ et de nouveaux points. Les meilleures équipes actuelles de la compétition étaient bien entendu au départ de celle-ci : Team Singularity, Connect 5, TrainHard Esport, Team BDS et la Team WaR accompagné de son joueur belge Bjarne "Denza" Sleebus.

Tous les favoris se sont sortis sans surprise de la première phase de la compétition afin de se qualifier pour les playoffs de cette étape canadienne.



Après un premier tour remporté face à The Atlas Lions, la Team WaR va chuter face à TrainHard Esport et ainsi être reléguée en Loser Bracket. Certainement échaudés par ce résultat, les cinq hommes vont ensuite enchaîner des victoires face à la Team BDS, Connect 5 et Team Singularity pour atteindre la grande finale du tournoi, face à leurs bourreaux de chez TrainHard Esport.

Avec une manche de retard suite à sa remontée de l'arbre inférieur, la Team WaR va tout d'abord forcer un reset de la finale en égalisant à une manche partout avant de s'imposer brillamment dans la rencontre décisive. La structure remporte donc son dixième succès cette saison dans les Call of Duty Challengers, ce qui leur assure la première place au classement général final !

Notre compatriote et ses équipiers participeront donc au Call of Duty Challengers Championship, grande finale du championnat dotée de 200.000$ ! Ils auront à cette occasion le lourd statut de grandissimes favoris et seront les hommes à battre dans ce tournoi. Gare donc à l'excès de confiance !