Désireuse de toujours proposer de nouvelles expériences audiovisuelles et consciente du potentiel que génère le sport électronique, RTC Liège s'apprête à organiser sa toute première compétition esportive ! Gratuite et ouverte à tous, elle aura pour objectif de rassembler une centaine de joueurs sur les pistes virtuelles et très techniques du jeu Trackmania.



Pour son entrée dans le monde vidéoludique compétitif, la télévision locale a donc pris un gros risque en choisissant un titre original, pointu et sortant des traditionnels cadors de l'esport mondial. La scène belge étant très peu représentée sur Trackmania, les joueurs se voient donc offrir là une belle opportunité de se mesurer les uns aux autres dans un tournoi d'envergure.

Ceci dit, le fun restera au centre de l'événement comme l'annonce le communiqué de presse officiel : "L’objectif de cet évènement est de proposer quelque chose de nouveau mais surtout de permettre aux participants de passer un moment agréable et de s’amuser. C’est aussi l’occasion de faire rentrer l’Esport dans les médias de proximité et de faire découvrir le talent des joueurs, professionnels ou non, au grand public.".

Afin de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles, la compétition se déroulera en plusieurs étapes. Une première phase de qualification sera mise en place, d'où les huit meilleurs pilotes au terme de cette étape seront envoyés en demi-finale. À ce niveau, les quatre premiers seront ensuite invités à disputer la grande finale du tournoi.



Chose assez rare que pour être mentionnée, la compétition est soutenue par la Province de Liège, motivée de participer au développement du paysage vidéoludique et esportif de la région.



L'ensemble de la compétition sera bien évidemment commenté et diffusé en direct sur la chaîne Twitch de l'événement. La grande finale aura même droit à un passage sur les antennes de RTC Liège, avec animateur et plateau décoré pour l'occasion !

Les inscriptions à ce Game In Liège sont d'ores et déjà ouvertes et disponibles à cette adresse. Attention, pour les joueurs de moins de seize ans, une autorisation parentale (téléchargeable sur le site) est obligatoire !