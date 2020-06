Les fans du jeu de course Trackmania sont en effervescence ! Après l'annonce de la sortie du nouvel opus ce 1er juillet 2020, c'est l'emblématique Trackmania Cup qui a été dévoilée par son créateur et influenceur français Adrien "ZeratoR" Nougaret.



C'est au cours d'une session de streaming dédiée à la présentation du futur titre de Nadeo qu'Adrien "ZeratoR" Nougaret a dévoilé le programme de sa prochaine Trackmania Cup.



© Trackmania Cup

Initialement prévu ce samedi 13 juin 2020 à l'AccorHotels Arena de Paris, l'événement a tout d'abord été reporté puis annulé avant de renaître de ses cendres ce week-end !

Restrictions sanitaires obligent, c'est donc une édition jouée exclusivement en ligne qui attend les compétiteurs et les nombreux spectateurs cette année. Se déroulant sur le nouvel opus de la licence, cette Trackmania Cup devait être une fête pour la communauté et une sacrée rampe de lancement pour le titre. Il n'en sera finalement rien et c'est avec un spectacle d'un autre genre que les fans devront se consoler !

Ceci dit, une fois n'est pas coutume, les équipes de "ZeratoR" vont mettre les petits plats dans les grands afin d'organiser une compétition aux petits oignons, tant pour les participants que pour les nombreux fans qui la suivront au travers de la chaîne Twitch du streameur à succès.

Voici la roadmap de cette Trackmania Cup 2020 :

© Trackmania Cup

Les futurs circuits utilisés lors de la compétition seront créés à partir du 24 juin 2020. Il est important de signaler qu'aucun joueur professionnel n'aura accès au jeu avant sa sortie. Le but étant d'offrir les mêmes chances à tout le monde dès le 1er juillet, date officielle du lancement du jeu.

Les inscriptions pour les qualifications ouvriront dès le 15 juillet. La Trackmania Cup connaissant un énorme succès chaque année, il ne faudra pas tarder à se ruer sur la page d’inscription afin de tenter votre chance ! Les qualifications se joueront alors du 18 au 19 juillet 2020 et devraient être ouvertes à tous.



La phase finale du tournoi se déroulera le dimanche 26 juillet 2020 et sera commentée par "ZeratoR" et ses invités.

© Nadeo

Précision importante : la compétition se jouera en solo et sera dotée de minimum 2.020€ !