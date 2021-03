Vous pensez avoir le niveau pour vaincre n'importe lequel de vos adversaires sur FIFA 21 ? Vous avez toujours rêvé de faire de votre passion un métier ? Vous voulez vous frotter aux meilleurs joueurs du Royaume durant une année en tant que professionnel ?



La DH Les Sports+ a pensé à vous et vous offre la possibilité, via sa plateforme de tournois, de tenter de vous qualifier pour la prochaine édition de la Pro League eCup !

Imaginée par Eleven Sports, actuel diffuseur officiel de la Pro League et de son pendant virtuel, cette compétition offrira en effet à son grand vainqueur un contrat professionnel en tant que joueur FIFA pour la saison 2021-2022 !



Celui-ci aura également l'occasion d'affronter le futur champion de Belgique de FIFA 21 à l'occasion de l'ePro League Supercup qui devrait se jouer dans le courant du mois de juillet 2021.



Ouvert à tous grâce à ses seize qualifications, dont quatre disputées sur notre plateforme, cet événement offre une chance inédite aux fans de la discipline de tenter une carrière esportive sur la simulation de football d'EA Sports !

Alors faites comme "Andydinho22" et "RuneGaudaen", vainqueurs des deux premières éditions, et tentez votre chance ce samedi dans la troisième et avant-dernière qualification de La DH Les Sports+.

Vous possédez une PlayStation et vous souhaitez tenter votre chance ? Alors, il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur la page d'inscription de la prochaine qualification afin de rejoindre la cinquantaine de joueurs déjà dans les starting-blocks.

Bonne chance à tous et que le meilleur gagne !