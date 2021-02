En début d'année, parallèlement à son circuit CS:GO (le NumberOne), LouvardGame lançait la sixième saison globale de sa LouvardLeague, la troisième dédiée à Rainbow Six Siege.



Covid oblige, le championnat a une nouvelle fois été joué exclusivement en ligne et s'est, du coup, plus que jamais tourné vers l'international. Huit équipes (six invitées et deux qualifiées) s'y sont affrontées durant près d'un mois afin de tenter de décrocher une part des 1.000€ de cashprize.

© LouvardGame

Le pari tenté par Philippe Bouillon et son staff - proposer des compétitions en ligne, ouvertes à tous et sortant des traditionnelles frontières du Benelux - semble porter ses fruits au fil des mois puisque cette nouvelle saison de LouvardLeague a compté plus de dix nationalités différentes parmi les joueurs engagés. Lors des qualifications, plus de 150 participants s'étaient même inscrits pour tenter de prendre part au championnat.



Comme souvent lors des compétitions estampillées LouvardGame, les équipes présentes faisaient partie du subtop européen, voire même, ici, du niveau amateur de la discipline. Cela n'a cependant pas empêché le spectacle d'être au rendez-vous, ce qui, selon nos informations, devrait pousser les organisateurs à très vite renouveler l'opération !



© LouvardGame

Côté compétition, les équipes ont d'abord dû se départager dans une poule unique jouée sous le format Round Robin et en une manche gagnante (BO1). Les six premiers poursuivaient alors l’aventure dans un arbre à élimination directe et au meilleur des trois manches (BO3).

Lors de la première phase de compétition, deux équipes ont démontré tout leur potentiel en survolant leurs rencontres : Sissi State Punks et LionsCreed. À l'inverse, Owned eSport et Opale Gaming ont quitté le championnat à ce stade.

Grandissimes favoris pour le titre, les deux premiers de la phase de groupe vont faire honneur à leur rang en se qualifiant jusqu'à la grande finale de l'événement. Malheureusement, celle-ci va tourner court pour LionsCreed qui va littéralement se faire rouler dessus par son adversaire autrichien et donc logiquement s'incliner 0 à 2 (0-7 sur Consulate et 1-7 sur Villa).



© LouvardGame

Sissi State Punks remporte ainsi cette troisième saison de LouvardLeague sur Rainbow Six Siege et empoche au passage les 500€ promis au vainqueur. Dans la petite finale, c'est DeathroW Academy qui s'impose 2 à 0 face à Mouseplayz, complétant ainsi le podium (100€).