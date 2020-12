Le championnat de Belgique de FIFA, la Proximus ePro League, revient sur nos écrans dès ce mercredi 16 décembre 2020 ! Désormais sous l'égide d'Eleven Sports (Proximus ayant gardé uniquement le "naming" de la compétition pour les cinq années à venir), l'événement a été entièrement remanié afin de coller à la réalité du championnat belge de football.



© Eleven

Les clubs de notre Jupiler Pro League seront désormais représentés par un seul joueur, contre deux auparavant. Exit donc la notion d'amateur et de professionnel pour un format plus logique : un club, un représentant officiel.

L'autre nouveauté amenée par le changement d'organisateur est la diffusion, tous les mercredis après-midi, d'une journée de championnat sur les antennes d'Eleven Sports. Celle-ci suivra désormais le calendrier officiel de la Jupiler Pro League en proposant les matchs que les clubs disputeront lors de la journée à venir.



Enfin, coronavirus oblige, les joueurs s'affronteront en ligne lors de cette saison 2020-2021. Mais pas de panique, puisque l'entièreté des rencontres ainsi que des réactions des participants seront captées par la réalisation d'Eleven Sports ! Vous ne manquerez donc rien de cette nouvelle saison de Proximus ePro League.



Dix-sept journées de championnat animeront la phase classique de la compétition avant d'envoyer les huit meilleurs dans les playoffs de cette Proximus ePro League.

Parmi les représentants de club, de nombreux anciens pensionnaires de la ePro League sont à nouveau au départ de cette troisième saison. Pas mal de nouveaux visages font également leur apparition pour l'occasion.

Voici la liste des engagés :

Beerschot VA : Jari "capi_torrest13" Hellemans

: Jari "capi_torrest13" Hellemans Cercle Bruges : Nicolas "Pniicoo" Poulain

: Nicolas "Pniicoo" Poulain FC Bruges : Quentin "QTN11" Silini

: Quentin "QTN11" Silini KAA Gent : Nicolas "Nycom" Persoons

: Nicolas "Nycom" Persoons KAS Eupen : Sven "SvenRoasted" Mertens

: Sven "SvenRoasted" Mertens KRC Genk : Abdullah "Adbullah_Waiss" Waiss

: Abdullah "Adbullah_Waiss" Waiss KV Kortrijk : Manse "Manse 01" Bogaerts

: Manse "Manse 01" Bogaerts KV Mechelen : Miran "KVM_Miran" Salim

: Miran "KVM_Miran" Salim OH Louvain : Reinout "Eonel" Schols

: Reinout "Eonel" Schols Ostende : Douwe "BMB_Kylie" Dierendonck

: Douwe "BMB_Kylie" Dierendonck Royal Antwerp FC : Alexander "zimet105" Zimet

: Alexander "zimet105" Zimet Royal Excel Mouscron : Anthony "REGO" Rocchetti

: Anthony "REGO" Rocchetti RSC Anderlecht : Zakaria "Emperatoor" Bentato

: Zakaria "Emperatoor" Bentato Sporting Charleroi : Florian "Didista" Van Damme

: Florian "Didista" Van Damme Standard de Liège : Quentin "ShadooW" Vande Wattyne

: Quentin "ShadooW" Vande Wattyne STVV : Elias "Zayror" Bray

: Elias "Zayror" Bray SV Zulte Waregem : Geoffrey "Geoffreymeghoe" Meghoe

: Geoffrey "Geoffreymeghoe" Meghoe Waasland-Beveren : Jelle "jellemaes27" Maes

On notera l'absence du champion de Belgique en titre, Matthias "MatthaX" Rousselet, ancien représentant du Sporting de Charleroi, qui ne pourra donc pas défendre son titre cette année !

En revanche, le Standardman "ShadooW" tentera de remporter son deuxième sacre, lui qui avait été le premier champion de Belgique avec l'Excel Mouscron lors de la saison une de la Proximus ePro League.



© RSCL

La première journée de compétition a déjà proposé pas mal de spectacle et de buts aux nombreux supporters. Quelques surprises sont également venues pimenter cette manche inaugurale du championnat.

Outre les nettes victoires du Sporting d'Anderlecht, du KAA Gent et du Club de Bruges, on notera surtout la lourde défaite du Standard de Liège et les matchs nuls du KRC Genk et de Saint-Trond, pourtant tous trois représentés par de solides gaillards !



La prochaine journée risque donc d'être explosive, avec des favoris déjà sous pression et des jeunes pousses aux dents longues !

© Eleven

Rendez-vous donc mercredi prochain, dès 13h00 sur les antennes d'Eleven Sports et sur la chaîne YouTube de l'événement pour suivre la suite des hostilités !