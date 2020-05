La Vrije Universiteit Brussel (VUB) va lancer en octobre prochain un programme post-universitaire dédié à l'esport. Intitulé "Expert Class in Esports Management", il s'axera principalement sur l'aspect économique et social du phénomène.



L'esport s'apprête à passer un nouveau cap dans notre pays. Le monde universitaire, déjà sensible au phénomène par la création d'équipes esportives officielles au sein de certains établissements, va aller encore plus loin dans les mois à venir. En effet, la VUB vient d'annoncer la création d'une formation entièrement dédiée au sport électronique !



Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas là de devenir un joueur professionnel ou de réviser vos meilleures stratégies à appliquer en compétition. Le cursus sera basé, entre autres, sur le côté économique, social et managérial de l'esport. Sous l’autorité de la Faculté d’Éducation physique et Kinésithérapie, Département Sciences de la motricité et du sport, cette formation verra de nombreux conférenciers internationaux apporter leur expertise dans ces différents domaines.

Le milieu du sport électronique étant riche et varié, il permettra aux élèves d'acquérir des connaissances en management, en sponsoring, en organisation d'événements, ... L'esport sera finalement un extraordinaire prétexte pour apprendre la matière dispensée.

Durant les treize jeudis que comptera la formation, les élèves verront toutes les clés nécessaires à la gestion d'une équipe ou d'un événement esportif. De l'histoire aux événements et du marketing aux aspects sociaux, chaque thème sera abordé par des spécialistes du milieu.

© ESL / Bart Oerbekke

Cinq piliers serviront de base à la formation :

L'histoire : Même si le concept d'esport est relativement nouveau pour beaucoup de gens, il existe depuis des décennies. Vous verrez donc un aperçu de la façon dont le sport électronique a vu le jour et ferez un bilan de la situation actuelle.

Les données : En 2020, les données sont de plus en plus importantes, et il en va de même pour l'esport. Plus encore que dans d'autres secteurs, les données jouent un rôle très important dans ce milieu et vous verrez comment les analyser.

L'événementiel : Les événements sont devenus la vitrine de l'esport. Les grands stades de football et autres lieux qui se remplissent de supporters pour assister aux finales de "League of Legends" ou les salons dans des villes comme Rotterdam et Cologne, tout cela fait partie de l'événementiel. Une visite lors d'un salon international est également prévue. Marketing : Comme dans tout autre secteur, le marketing joue un rôle important, voire décisif. À l'aide de quelques exemples précis, vous vous pencherez sur le monde du marketing lié à l'esport. Le marketing de certaines villes via les sports électroniques ainsi que les parrainages dans un environnement esportif seront discutés en détail.

L'impact sur la société : L'impact social de l'esport est de plus en plus important. Comment les parents font-ils face au succès croissant de jeux tels que "Fortnite" et "Call of Duty" ? Les jeux ont-ils également un impact positif sur notre société ? Et que peuvent nous apporter la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle à l'avenir, bien au-delà de l'industrie du jeu ?

Vous le voyez, la formation se veut variée et sérieuse ! Une thèse de fin de cycle devra d'ailleurs être défendue par chaque étudiant, et ce, devant un panel d'experts !



© Dota 2 The International

Une telle avancée est une grande première en Belgique et aux Pays-Bas ! Espérons que cela donne des idées à d'autres universités belges...