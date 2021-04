Après deux éditions couronnées de succès, la Z LAN s'apprête à faire son grand retour cette année pour le plus grand plaisir des nombreux fans de l'événement !

Toujours propulsée par l'un des streamers les plus populaires de l'Hexagone, Adrien "ZeratoR" Nougaret, la Z LAN va connaitre son lot de changements à l'occasion de sa troisième édition. Les 192 participants s'affronteront désormais par équipe de trois et devront donner le meilleur d'eux-mêmes sur les onze jeux sélectionnés par les organisateurs !



Cette année, pas moins de 50.000€ seront mis en jeu et récompenseront les meilleurs trios au terme des trois jours de compétition prévus. Ceux-ci se dérouleront d'ailleurs de manière physique, à Lyon, et dans le plus strict respect des conditions sanitaires en vigueur !

L'événement, qui se déroulera les 4, 5 et 6 juin prochains, ouvrira ses préinscriptions dès ce samedi 17 avril à 20h00. Celles-ci resteront alors accessibles jusqu'au mercredi 21 avril à minuit. La partie "streamers" de l'événement sera sélectionnée selon le nombre de vues Twitch des candidats. Un tirage au sort sera ensuite effectué par ZeratoR, en direct, pour les places restantes !

Quelques conditions sont néanmoins à prendre en compte lors de cette préinscription :

Avoir plus de 16 ans le jour de l’événement (avec une autorisation d’un tuteur légal obligatoire jusqu’à 18 ans).

Pouvoir se déplacer et trouver un hébergement sur Lyon.

Être disponible le vendredi 4 juin à midi.

Amener son propre matériel (ordinateur, matériel de streaming, ...).

Pandémie oblige, aucun spectateur ne sera présent sur place pour encourager les différentes équipes. En revanche, un accompagnateur par joueur sera théoriquement autorisé dans l'enceinte du tournoi.



© Z LAN

La totalité de la Z LAN sera bien entendu commentée par ZeratoR lui-même, accompagné d'une multitude d'invités, et sera retransmise sur la chaîne Twitch du jeune homme ainsi que sur les chaînes Twitch des participants ayant reçu l'autorisation préalable.