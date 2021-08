Une bande annonce diffusée sur les réseaux sociaux depuis le 9 juillet dernier nous laissait déjà apercevoir le nouveau visage de Lan-Area, absent alors depuis près de 10 ans.



C'est sur l'initiative de 4 jeunes joueurs CS:GO que la plateforme fut créée en 2003, fort du constat qu'aucun site web ne relayait les évènements en ligne ou en LAN du royaume.

Quelques temps plus tard, Lan-Area devenait le premier site web esport francophone et se rendait incontournable pour toute une communauté de joueurs belges.



Il faut dire qu'un calendrier central de tous les évènements locaux était au cœur de la plateforme et que, bien avant Twitch, une équipe dédiée se rendait dans toutes les LANparty pour y couvrir les tournois, y relayer les résultats et y interviewer les joueurs.

C'est simple, tout organisateur de LAN en Belgique passait par Lan-Area pour en diffuser les informations.





© Le staff Lan-Area en lan

plus d'un millier de visiteurs quotidiens

© Ancien logo Lan-Area

Le retour en 2020

Avecrestera en tête jusqu'en 2010, date à laquelle les concepteurs décident de cesser leurs activités... temporairement du moins.

En 2020, l'esport a bien évolué et plusieurs médias relaient les informations compétitives belges PRO. La DH eSport est d'ailleurs un des premiers médias mainstream à s'atteler à la tâche.

Mais les PRO's en Belgique ne représentent qu'une infime partie de la communauté. Rien n'existe réellement pour la majorité des joueurs, amateurs ou semi professionnels. Bien sûr, de nombreux évènements sont organisés un peu partout, mais aucune structure ne centralise réellement l'information.



Chaque organisateur couvre ses propres évènements et évite de citer les concurrents, ce qui est bien normal. Pour l'amateur, il faut donc naviguer un peu partout sur la toile pour se faire une idée de ce qu'il existe sur notre territoire.





© Nouveau logo Lan-Area

Les concepteurs de Lan-Area observent ces manquements et décident donc de revenir au devant de la scène.La DH eSport, contactée par le staff LA, adhère à cette vision et un partenariat est alors établi entre les 2 structures.C'est ainsi qu'en décembre 2020, Arnaud Derochette () et Gaëtan Thoron (39), remettent l'ancien site en ligne avec la volonté de développer une version à jour dans les mois qui suivent. Grâce à l'aide de Olivier Ceressia (), Thomas Gueudré () et Julien Schirvel, la promesse est tenue ! Le 21 juillet 2021, Lan-Area renaît.L'objectif, réussir à recréer cette communauté soudée autour des jeux vidéos compétitifs tels que, et bien d'autres encore.

© Vers une communauté esport Belge

Aujourd'hui, le staff compte une dizaine de personnes, publie déjà du contenu suivi, a mis en ligne son calendrier, et a lancé la diffusion de matches sur Twitch. L'organisation recrute encore actuellement des rédacteurs, casteurs souhaitant faire évoluer la scène belge, etc.. ( infos ici

Lan-Area a plusieurs objectifs à court et moyen terme :

Devenir le calendrier central où tous les évènements locaux sont annoncés

Etre présent physiquement dans toutes les LANpartys

Diffuser un maximum de matchs moins prisés de la scène PRO

Créer un espace communautaire belge où les joueurs pourront afficher leurs équipes, parcours et succès

Un classement belge PRO, Mid-Pro et lower



Alors que l'eSport belge se structure grâce à la création de la BESF ( NDLR: Belgian Esports Fédération ), nous ne pouvons souhaiter que bonne chance à cette nouvelle initiative !



Pour visiter le nouveau site, c'est par ici : https://www.lan-area.be

Le Twitch de La DH/Lan-Area : https://www.twitch.tv/ladh_lanarea ainsi que les Discord & Twitter